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社會 社會焦點 保障人權

學霸博士生研究觀落陰「變了個人」　藍波刀刺警無罪原因曝

▲鍾姓男子揮刀攻擊警察，右手中彈被捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鍾姓男子刺傷警員後被逮。（圖／資料照片）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄楠梓分局4名員警去年6月執行精神障礙鍾姓男子強制就醫時，遭鍾男持藍波刀、球棒攻擊，其中一名許姓巡佐腹部、嘴部遭刺，血流滿地，其他員警開槍才制伏鍾男，檢方事後依殺人未遂罪嫌將鍾男起訴，橋頭地方法院一審時認為鍾男罹思覺失調症長達12年、且無病識感，行為時欠缺辨識違法能力，判他無罪，但須強制監護4年，檢察官不服上訴後，高雄高分院二審駁回檢方上訴，維持無罪判決。

判決指出，鍾姓男子從小就是一名學霸，碩士畢業後獲公費到英國留學，攻讀人類學博士班，10個月就通過博士資格考，後來返台為博士論文「陰陽眼及觀落陰」進行田野調查，不料，鍾男回台開始研究觀落陰後就「變了一個人」，開始出現神志不清的情形，母親帶他四處求醫，經醫生診斷為「妄想型思覺失調症」，開給他相關精神疾病用藥，但他堅稱沒病而拒吃，精神狀況持續惡化。

▲鍾姓男子攻擊員警武器 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鍾男刺傷員警的凶器。（圖／資料照片）

2019年4月，他突然拿榔頭在街頭揮舞，遭4名警察壓制送醫，當時醫生認為他的精神疾病已具有攻擊性，應立即住院，但也遭拒絕。

後來鍾男自認每天出去都是危機四伏，到處都有人要害他，所以買刀具來保護自己，鍾母深感兒子病情加劇，對外尋求支援，竟發生刺傷員警的案件。鍾男被逮後，檢方將鍾男聲押獲准並依殺人未遂罪起訴，但鍾男辯稱他沒有要殺人的意思，他認為警察是一進門就叫他「過來」，是要陷害他坐牢，不是要帶他看醫生，所以他才拿刀想要把他們趕走。

法院檢視他的就醫病史，也傳喚當時在場的警察，他們證稱鍾男並無特別針對誰攻擊，而是胡亂揮舞抗拒被帶走，法官認為鍾男罹患思覺失調症至少12年，既無病識感，也未按時就醫服藥，涉案時更受精神症狀嚴重影響，導致辨識行為違法能力顯著降低，因此依《刑法》第19條第1項規定判決無罪，但認為他的病情需終身服藥，亦透過監護處分建立病識感，另宣告監護4年。

檢察官認為鍾男辨識違法能力只是降低，不應判無罪而上訴。高雄高分院審理後認可一審判決理由，認為鍾男因精神障礙而不能辨識行為違法，行為缺乏可責性，因此犯罪不成立，駁回檢方上訴，維持無罪判決。全案仍可上訴。

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