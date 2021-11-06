留英學霸「觀落陰」後揮刀砍警無罪　專家曝1情況成功率0

▲高雄一名學霸在去年6月持刀攻擊4名員警，法官認為學霸罹患思覺失調症，二審維持無罪判決 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

高雄一名學霸在去年6月持刀攻擊4名員警，法官認為學霸罹患思覺失調症，二審維持無罪判決、須強制監護四年。學霸母親透露，兒子自從研究體驗觀落陰後就變了一個人，有民俗專家透露，觀落陰沒有所謂真假，有一種狀況下成功率機率是0。

判決指出，鍾姓男子從小就是一名學霸，碩士畢業後獲公費到英國留學，攻讀人類學博士班，10個月就通過博士資格考，後來返台為博士論文「陰陽眼及觀落陰」進行田野調查，不料，鍾男回台開始研究觀落陰後就「變了一個人」，開始出現神志不清的情形，母親帶他四處求醫，經醫生診斷為「妄想型思覺失調症」，開給他相關精神疾病用藥，但他堅稱沒病而拒吃，精神狀況持續惡化。

▲鍾男刺傷員警的凶器。（圖／資料照片）

學霸媽媽透露，兒子自從觀落陰後，自述身邊常有人對他講話。根據《自由時報》報導，台中市沙鹿南天宮陳老師則表示，觀落陰有兩種，一種是探元辰宮，就是了解自己的婚姻、財運等個人運勢；另一種是找已故親人。

民俗專家林茂賢表示觀落陰基本上沒有所謂真假，只有相信與否。想要觀落陰必須先相信自我催眠，如果不信成功率幾乎為0。林茂賢提醒，觀落陰最怕就是「回不來」，也就是所謂卡到陰，會出現精神渙散等異狀，不建議民眾隨意嘗試。