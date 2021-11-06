觀落陰後性格大變「刺警學霸」驚人學歷曝光　網怕爆：像恐怖片

▲鍾姓男子去年揮刀攻擊警察，右手中彈被捕就醫。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者林彥臣／綜合報導

高雄楠梓分局4名員警去年6月執行精神障礙鍾姓男子強制就醫時，遭鍾男持藍波刀、球棒攻擊，事後檢方依殺人未遂罪起訴，但一、二審法官都認為他罹思覺失調症長達12年、且無病識感，行為時欠缺辨識違法能力，判他無罪。然而在判決書中，卻揭露鍾男在患病之前，是一名驚人學霸，直到一次觀落陰後，才性格大變。

鍾男的母親表示，兒子從小就是資優生，從雄中念到台大，碩士畢業後獲公費到英國留學，攻讀人類學博士班，10個月就通過博士資格考，2008年提出博士論文題目「陰陽眼及觀落陰」獲得英國指導教授大力支持，並在同年返台進行田野調查，體驗完之後，開始產生幻覺。

這則新聞在PTT八卦板上引發許多網友的討論表示，「這可以拍成恐怖片」、「可以拍成台灣版薩滿」、「新的恐怖遊戲題材」、「有民俗人士可以救他嗎，老媽媽好可憐」、「很有可能是被觀落陰催眠影響，結束後卻沒有辦法恢復正常」、「互為因果，看到(幻象)所以感興趣，研究幻象太深入所以逃不出去」。

▲精神科醫師林耕新解釋，思覺失調症常常會有「前驅症狀期」。（圖／翻攝自東森新聞）



根據《東森新聞》報導，精神科醫師林耕新表示，思覺失調症常常會有「前驅症狀期」，就是指在人格上會開始慢慢變化，症狀開始明顯之後，就會出現妄想、失控的行為。

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