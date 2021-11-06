　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

觀落陰後性格大變「刺警學霸」驚人學歷曝光　網怕爆：像恐怖片

▲鍾姓男子揮刀攻擊警察，右手中彈被捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鍾姓男子去年揮刀攻擊警察，右手中彈被捕就醫。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者林彥臣／綜合報導

高雄楠梓分局4名員警去年6月執行精神障礙鍾姓男子強制就醫時，遭鍾男持藍波刀、球棒攻擊，事後檢方依殺人未遂罪起訴，但一、二審法官都認為他罹思覺失調症長達12年、且無病識感，行為時欠缺辨識違法能力，判他無罪。然而在判決書中，卻揭露鍾男在患病之前，是一名驚人學霸，直到一次觀落陰後，才性格大變。

鍾男的母親表示，兒子從小就是資優生，從雄中念到台大，碩士畢業後獲公費到英國留學，攻讀人類學博士班，10個月就通過博士資格考，2008年提出博士論文題目「陰陽眼及觀落陰」獲得英國指導教授大力支持，並在同年返台進行田野調查，體驗完之後，開始產生幻覺。

這則新聞在PTT八卦板上引發許多網友的討論表示，「這可以拍成恐怖片」、「可以拍成台灣版薩滿」、「新的恐怖遊戲題材」、「有民俗人士可以救他嗎，老媽媽好可憐」、「很有可能是被觀落陰催眠影響，結束後卻沒有辦法恢復正常」、「互為因果，看到(幻象)所以感興趣，研究幻象太深入所以逃不出去」。

▲▼精神科醫師林耕新解釋，思覺失調症常常會有「前驅症狀期」。（圖／翻攝自東森新聞）

▲精神科醫師林耕新解釋，思覺失調症常常會有「前驅症狀期」。（圖／翻攝自東森新聞）

根據《東森新聞》報導，精神科醫師林耕新表示，思覺失調症常常會有「前驅症狀期」，就是指在人格上會開始慢慢變化，症狀開始明顯之後，就會出現妄想、失控的行為。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►毛小孩用品打折了！貓砂、西莎鮮食罐頭通通有

ET快訊
曾遭陷害坐冤獄！男歌手辭世20年　家人曝遺愛計畫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

觀落陰後性格大變「刺警學霸」驚人學歷曝光　網怕爆：像恐怖片

高雄逆子217刀殺母！事後竟先查廢死聯盟　三審「逃過死刑」定讞

姊弟戀爆殺機　自殘男認了「勒斃女友」繳不出20萬保金遭收押

快訊／阿羅哈客運「20年未欠薪」驚傳財務危機　股東聲請宣告破產

阿伯北捷暴怒博愛座不讓　揮刀攻擊太多次　警：中秋節亮刀也是他

包養男開桌捧場「酒店童話」...月擲10萬包養　控制欲太強惹殺機

懶人包／蛇蠍酒店妹全家「預謀殺害」包養男　設局始末一次看

假裝幫朋友找房　色男摸女房仲胸部代價出爐

快訊／國道1南下三重-五股路段「5車追撞」　嚴重回堵13公里

一家6人生病...被扣存款600元喊「太為難我」　新北分署撤銷命令

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

小朋友認出黃偉晉：那個拍《終極一班》的　庫洛牌遭沒收...超氣「跟小櫻一樣要重找」

隨機抱小孩？媽嚇壞扛整台車逃　工人「為安全才抱起」遭控強制罪

檢舉達人家外狂裝50支監視器！　男臨停被拍「求饒無效」爆衝突

臭罵鄧佳華「強逼交往自毀宣告」 連千毅限期2天：再不行冷凍3年

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

酒店30歲妹狠殺51歲純情包養男　塞40kg石塊套袋丟河疑全家涉案

觀落陰後性格大變「刺警學霸」驚人學歷曝光　網怕爆：像恐怖片

高雄逆子217刀殺母！事後竟先查廢死聯盟　三審「逃過死刑」定讞

姊弟戀爆殺機　自殘男認了「勒斃女友」繳不出20萬保金遭收押

快訊／阿羅哈客運「20年未欠薪」驚傳財務危機　股東聲請宣告破產

阿伯北捷暴怒博愛座不讓　揮刀攻擊太多次　警：中秋節亮刀也是他

包養男開桌捧場「酒店童話」...月擲10萬包養　控制欲太強惹殺機

懶人包／蛇蠍酒店妹全家「預謀殺害」包養男　設局始末一次看

假裝幫朋友找房　色男摸女房仲胸部代價出爐

快訊／國道1南下三重-五股路段「5車追撞」　嚴重回堵13公里

一家6人生病...被扣存款600元喊「太為難我」　新北分署撤銷命令

不是王淨！宋柏緯為她「包車慶生」開忠孝東路　對象是「新生代女神」

解放軍最新艦載機正式定名「殲-35」　關鍵海報曝光

敢吃嗎？餐廳推「人肉口味」漢堡　獨門特製餡料曝光

沈智慧拍街舞片被轟痛哭！他傻眼揭「最大關鍵」　讚陳玉珍回得好

老婦買藥昏倒...藥局老闆急CPR「壓斷12根肋骨」挨告　判決出爐

印度國產航母缺「球鼻艏」　試航「對海磕頭」被中國網友笑翻

漏掉一座游泳池　他收水費帳單「見金額超崩潰」：沒上膠的代價

卡車司機只花153元參選！擊敗20年參議院議長　民主黨太震驚

觀落陰後性格大變「刺警學霸」驚人學歷曝光　網怕爆：像恐怖片

超市連續10天千款爆品1+1優惠！紅酒4瓶1111、火鍋肉買1送1

等你好久！黏人貓鄰居哀怨坐門口　愛玩大男孩回家心軟：不再出遠門

社會熱門新聞

酒店妹狠殺包養男！　一家人全認了：預謀殺害

即／阿羅哈客運驚傳財務危機　股東聲請宣告破產

木柵「少女命案」沉冤27年　檢突收匿名信淚訴：學校不讓我們講

印尼女來台遭囚12年淪性奴

酒店女殺包養男「遺體塞石頭」　高大成研判兩理由

逆子殺母　事後竟先查廢死聯盟

懶人包／蛇蠍酒店妹全家「預謀殺害」包養男

男月擲10萬捧場　控制欲太強惹殺機

觀落陰後性格大變「刺警學霸」驚人學歷曝光　網怕爆

涉開陸客來台健檢假收據 前院長交保

八大回來了！持小黃卡入場　信義區2夜店今晚狂歡

遭酒店妹殺害棄屍　肚子裡也裝滿石頭

即／國道1南下三重-五股路段5車追撞　回堵13公里

基隆夫妻停車被趕！「桶子頭男」嗆砸車：停久了就我的

更多熱門

相關新聞

學霸博士生研究觀落陰「變了個人」　刺警無罪原因曝

學霸博士生研究觀落陰「變了個人」　刺警無罪原因曝

高雄楠梓分局4名員警去年6月執行精神障礙鍾姓男子強制就醫時，遭鍾男持藍波刀、球棒攻擊，其中一名許姓巡佐腹部、嘴部遭刺，血流滿地，其他員警開槍才制伏鍾男，檢方事後依殺人未遂罪嫌將鍾男起訴，橋頭地方法院一審時認為鍾男罹思覺失調症長達12年、且無病識感，行為時欠缺辨識違法能力，判他無罪，但須強制監護4年，檢察官不服上訴後，高雄高分院二審駁回檢方上訴，維持無罪判決。

學霸正妹成女殺人魔 勞榮枝一審判死當庭痛哭「再提上訴」

學霸正妹成女殺人魔 勞榮枝一審判死當庭痛哭「再提上訴」

國中學霸遭記26支警告！理由曝光網罵爆

國中學霸遭記26支警告！理由曝光網罵爆

學霸棄讀台大醫　寡母吞藥「以死相逼」！

學霸棄讀台大醫　寡母吞藥「以死相逼」！

港大禁止參與「哀悼」刺警疑凶學生進入校園 期限「另行通告」

港大禁止參與「哀悼」刺警疑凶學生進入校園 期限「另行通告」

關鍵字：

觀落陰刺警學霸

讀者迴響

熱門新聞

女歌手「生產途中昏迷」搶救16天離世　得年27歲

海底撈宣布關300店　市值蒸發1.25兆

特休怎請才爽？過來人都選星期一　原因神翻

酒店妹狠殺包養男！　一家人全認了：預謀殺害

聖結石飛捷克「錢哪來的」　網揭2點：有料

台灣正在暴風雨前寧靜　醫模擬1狀況完蛋

宋岳庭辭世20年家人曝遺愛計畫

命理師警告：立冬這4生肖身體會變差！3星座舊疾易復發

李易低調念東海！本名難得曝光

即／阿羅哈客運驚傳財務危機　股東聲請宣告破產

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

木柵「少女命案」沉冤27年　檢突收匿名信淚訴：學校不讓我們講

劉樂妍形容雙11「像吃飯」　陸網轟：沒文化就閉嘴！

被鄧佳華苦追1年…宜軒低調更新動態！

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

更多

最夯影音

更多
差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇
鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

小朋友認出黃偉晉：那個拍《終極一班》的　庫洛牌遭沒收...超氣「跟小櫻一樣要重找」

小朋友認出黃偉晉：那個拍《終極一班》的　庫洛牌遭沒收...超氣「跟小櫻一樣要重找」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面