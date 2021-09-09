學霸正妹成女魔頭身背7命　勞榮枝一審判死當庭痛哭「再提上訴」

記者魏有德／綜合報導

大陸「學霸正妹」勞榮枝涉嫌故意殺人、搶劫、綁架罪一案今（9）日在南昌中院再次開庭，審判長數罪並罰判決勞榮枝死刑，剝奪政治權利終身並處沒收個人全部財產。身著白色上衣的勞榮枝聽審過程大部分時間都低著頭，目光呆滯。審判長宣讀其一審判決死刑時，勞榮枝突然放聲大哭，隨後便表示不服，當庭提出上訴。

▲勞榮枝身著白衣出庭聆聽一審判決。（圖／翻攝新京報）

《澎湃新聞》報導，南昌中院審理查明，勞榮枝故意殺人致五人死亡；搶劫致一人死亡，搶劫數額巨大，並具有入戶搶劫情節；綁架致一人死亡，勒索贖金7萬餘元（人民幣，下同），犯罪情節特別惡劣，手段特別殘忍，主觀惡性極深，人身危險性和社會危害性極大，後果和罪行極其嚴重，應依法懲處。

▲勞榮枝聽完判決後當庭痛哭並表示要再上訴。（圖／翻攝新京報）

據悉，勞榮枝生於1974年出生，求學時成績優異，考上當地的重點高中，但她沒有選擇續念高中、大學，而是考取九江師範學校的幼師專業，畢業後順利到九江石油分公司的學校擔任幼教老師。不過，勞榮枝對平淡生活不滿，和男友法子英交往後走向惡途。

勞榮枝沒有穩定收入，加上開銷巨大，她便開始到酒店當坐檯小姐，和法子英玩起仙人跳的戲碼，據稱每次都能得手7、8萬元。不過，自從法子英失手將肥羊客人一家三口滅門後，兩人在各地逃竄並持續犯下殺人掠財的惡行，直至被警方抓獲時，兩人已身背6條人命。

勞榮枝庭審時數度強調自己僅是共犯，人都是法子英所殺，結果不為法官採信。一審判決結束，審判長認定，被告勞榮枝犯故意殺人罪、搶劫罪、綁架罪，數罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

聽聞一審判決後，勞榮枝當庭提出上訴，她還哽咽的表示，「現在腦子比較亂，表達不清，接下來會以書面形式提交上訴狀。」