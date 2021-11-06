「台南好生活呷頭路」就業博覽會　5300個工作...媒合逾5成

▲「台南好生活台南呷頭路」就業博覽會，共邀集88家廠商，釋出5380個工作機會，市長黃偉哲、議員蔡育輝、勞工局長王鑫基等人到場關心打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

落實台南市長黃偉哲「希望家園」施政願景，勞工局6日在新營體育館外辦理大型徵才活動「台南好生活台南呷頭路」就業博覽會，共邀集服務業、傳產業、科技業等88家廠商，有台積電、台灣國際航電、聯亞科技、統一實業等釋出5380個工作機會，其中有62家廠商提供3026個職缺薪資超過3萬元，初步媒合率53.48%。

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就業博覽會由市長黃偉哲、議員蔡育輝、勞工局長王鑫基、鹽水區公所區長陳文琪、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心主任高詠棠、大台南總工會副理事長陳美靜、台南市職業總工會秘書長吳允昌、陳亭妃立委及趙昆原議員聯合服務處秘書陳冠潔、蔡旺詮議員服務處秘書趙振興、沈家鳳議員服務處助理蘇科全、劉米山議員服務處秘書莊淑娟等多位貴賓蒞臨，一起為求職者加油打氣、順利在臺南呷頭路！





市長黃偉哲表示前3場就業博覽會有很好的成績，初媒率都超過5成，今日更提供5300多個職缺，感謝各方的支持與協助；台南市持續有大廠不斷投資、進駐，例如Garmin台灣國際航電5月簽約購廠，10月即開始生產，市府至上個月止也協助招募800多個員工，讓廠商能順利運作，也讓更多市民順利就業，台南市110年上半年失業率為3.9％，低於全國3.93％，與台中市並列六都最低，期許今天的就博會也能帶來好績效，吸引青年返鄉工作，創造新的就業機會，協助更多市民就業，讓大家都能「找個好工作，過好年！」。

本場就博會提供勞動法令諮詢、職業安全及職災預防宣導，以及「求職顧健康」、「面試模擬」、「CPAS職涯諮詢」等貼心服務，另為服務身心障礙、原住民、中高齡、中低、低收、新住民等特定對象，更設立一站式專人服務提供就業、職訓等相關諮詢。為了鼓勵求職者踴躍投遞履歷，提供贈獎送好康活動，現場投遞3家以上廠商或現場錄取者可參加抽獎，活動後抽出幸運得主周先生、李小姐共2名獲得「雙鍋爐」。

勞工局長王鑫基表示，為協助市民就業、廠商找人才，今年已辦理300場以上的大、中、小型徵才活動，鼓勵有找工作需求的市民朋友踴躍參加市府辦理的徵才活動，同時預告南台灣首座outlet將進駐歸仁高鐵站旁，於11月19日在永華市政中心2樓中庭辦理人才招募，共有600個職缺，相關徵才資訊可在官網查詢https://job.tainan.gov.tw/vacancies/，或電洽06．6330820。