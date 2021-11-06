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閨密3度勾引男友！絕交後私訊求助　她爽喊：看妳這樣，我就放心了

▲小姑設局讓老公睡閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲閨蜜三度背叛搶她男友，後來私訊讓她爽喊「看妳過得不好，我就放心了」。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

閨蜜男友也歸me真實上演，一名女網友日前在爆料公社App表示，她有一名閨蜜曾經搶走她的男友，後來又試圖勾引她的新男友，氣得她決定與對方不再往來，直到最近閨蜜突然私訊，希望借500元坐車回家，讓她直呼「看妳過得不好，我就放心了」，貼文一出引發網友熱議。

原PO在爆料公社App透露，幾天前一個曾經的閨蜜私訊她，說要借500元坐車回家，讓她回想起之前的痛苦經歷，原來對方曾經搶走她的男友，「明明各自都有男友，她卻為了跟我男友在一起，跟她的現任分手」

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原PO說，當時她天真的認為，她已經失去男友了，不想再失去朋友，還真心的祝福他們，沒有跟閨蜜翻臉，「可是我沒想到的是，後來我只要跟誰在一起，閨蜜就會去勾引，後來的男友都讓我遠離她」。

▲▼閨密3度搶男友！無恥私訊問這問題 　她笑：我放心了。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO貼出2人的私訊截圖。（圖／翻攝自爆料公社）

她後來終於醒悟了，儘管後面2任男友都沒有被對方搶走，但這種背叛行為真的讓她心寒，也決定互相不再往來，「前幾天她私訊我，說她不夠錢回家，我也猶豫過，要不要借她應急，還好最後我沒借」、「看你過的不好，我就放心了」。

其他網友看了文章後紛紛表示，「看她過得不好，真舒服，就是要完全斷絕關係，這種人誰還想當他閨密」、「沒事我也經歷過，只差在我翻臉了」、「就直接直球對決，反正也不會聯絡」、「人善被人欺，不甩對方就對了」。

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