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她狠殺閨蜜「剖腹取嬰」　騙醫是自己生的！法院判56年徒刑

▲▼她狠殺懷孕閨蜜「剖腹取嬰」。（圖／翻攝自Crescer）

▲格里姆（左）狠殺懷孕閨蜜芙拉維亞（右）還「剖腹取嬰」。（圖／翻攝自Crescer）

記者張方瑀／綜合報導

巴西女子格里姆（Rozalba Maria Grime）去年流產後，因為太想要擁有孩子，竟然誘騙懷孕已36週的好友到一處廢棄的製陶工廠，用磚頭將好友打死之後，直接剖開肚子將胎兒取出，還到醫院騙醫護人員是自己生的，結果遭到識破逮捕。根據地方法院最新判決，格里姆被判處56年10個月的有期徒刑。

根據《鏡報》報導，聖塔卡塔林那州（Santa Catarina）蒂茹卡斯市（Tijucas）地方法院24日經過長達15小時的審判後，宣告27歲的格里姆因犯下嚴重謀殺、企圖謀殺嬰兒、藏匿屍體、妨礙司法公正、綁架未成年人與剝奪新生兒權利等罪，被判處56年10個月有期徒刑。

這起案件發生在2020年8月27日，當時格里姆因為流產後太想要孩子，所以策畫對自己的好友殺母取子，她犯案前不斷研究該如何開刀分娩，並模擬孕婦生產完後會有的症狀。格里姆當天將懷孕已36週的朋友、24歲的代課老師芙拉維亞（Flávia Godinho Mafra）以產前派對為名，騙到一處廢棄的製陶工廠，用磚頭猛敲擊她的頭部致死。

SANTA CATARINA #JURI_POPULAR #CONDENAÇÃO #ASSASSINA DE GRÁVIDA DE #CANELINHA É CONDENADA HÁ MAIS DE 56 ANOS DE PRISÃO;...

Fernado Urgente 發佈於 2021年11月25日 星期四

芙拉維亞被打死之後，格里姆就用多功能刀將她的腹部切開，將胎兒直接從子宮裡拉出來，再將好友的屍體藏入磚窯裡面；法醫指出，芙拉維亞是死於失血過多。格里姆隨後抱著胎兒，和伴侶一起跑到醫院急診室，並說自己是在大街上生下孩子，但醫護人員察覺有異，立刻報警逮人。

格里姆的伴侶原本被懷疑參與犯罪，但他被拘留數個月後，最終在今年7月27日被無罪釋放，當時檢察官的結論是，他真的以為格里姆懷孕了；而格里姆的律師也還能再提出上訴。

《憲法》第5章第47段規定「除非宣戰，不得適用死刑」，也就是說，目前巴西僅對一般犯罪取消死刑，對於違反軍事法的犯罪者仍保留死刑。

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