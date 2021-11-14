同事當著粉絲面罵她「爛人」　iPair直播主怒告妨害名譽結果出爐

▲網路交友平台知名直播主飛比不滿被同業痛罵「枉費當人」，怒告妨害名譽勝訴。（圖／翻攝自iPair直播）



記者林冠吟／新竹報導

網路交友平台「iPair」知名方姓直播主，去年才因閨蜜不滿她在網路上主張「禁愛令」，實際上已結婚卻利用偽單身來吸引粉絲打賞等謠言，怒向閨蜜求償30萬元，獲賠5萬元確定；今年，方女因不滿同平台之張姓直播主在直播影片中，拿著手機指著她的直播帳號，表示「我不想跟這個爛人合作」、「你這個人沒有道理的話，枉費當人」等語，怒告張姓直播主妨害名譽。新竹地院審理後，依公然侮辱罪，判張姓直播主拘役50日，得易科罰金。

「iPair」知名方姓直播主，去年才和閨蜜撕破臉，方女不滿閨蜜在直播中質疑她謊稱未婚，更拿出她先前辦歸寧婚宴但最後因故未進行結婚登記的照片，直指她偽單身就是要吸引更多粉絲打賞，怒對其求償30萬元，法院審理後判閨蜜須賠償方姓直播主5萬元確定。未料今年，方女再度怒告同直播平台之張姓直播主。

方女向法官表示，2人皆為「iPair」直播主，但張女竟然在去年5月，以暱稱「天兒」的帳號，在直播影片中，拿著手機，並在手機上播放其直播帳號「飛比」，對著粉絲痛罵「我不想跟這個爛人合作」、「你這個人沒有道理的話，枉費當人」，讓方女氣炸，怒告張女妨害名譽。

▲飛比不滿被張姓直播主在直播影片中指她的直播帳號怒罵她「枉費當人」，怒告其妨害名譽。（圖／翻攝自ipair直播）



新竹地院審理後認為，審酌張女先前已有妨害名譽的紀錄在案，此次仍不思以理性方式處理和方女間的糾紛，竟在多數人可以聽聞知直播影片中，公然侮辱方女，惟諒其犯後坦承犯行，至今仍未與方女達成和解，依公然侮辱罪，判張女拘役50日，得易科罰金。