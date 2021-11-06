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12年一次！桃園區大廟景福宮建醮　9日起信眾茹素5天

▲桃園大廟景福宮建醮

▲桃園大廟景福宮舉行五朝祈安建醮舉辦系列藝文活動。（圖／景福宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區大廟景福宮建廟已277年，本月9日起迄13日，舉行五朝祈安建醮慶典，廟方遵循正統道教科儀、該宮轄管的桃園、八德、蘆竹十五街數萬信眾，在為期5天建醮慶典中，進行茹素，以表達虔誠信仰。另外，配合建醮慶典，景福宮結合宗教信仰，舉辦寫生、攝影比賽等系列藝文活動，即日起收驚、補運祭改服務暫停，迄11月18始恢復服務。▲桃園大廟景福宮建醮

景福宮主委簡征潭6日表示，五朝祈安建醮慶典每隔12年舉辦一次，於本月9日至13日啟建，此期間虔誠信眾三餐全部茹素，市場和店家多半不賣葷食，景福宮放水燈遊行，則於11月12日早上8點由該宮出發，同日下午3點至5點於新永和市場停車場-觀音壇前舉行(桃園區三民路二段與中央街口)普施孤魂大法會；晚上則由桃園市政府文化局邀請「唐美雲歌仔戲團」表演。

▲桃園大廟景福宮建醮

另外，11月13日晚上由義美食品公司贊助邀請「紙風車劇團」表演，讓祈安建醮慶典活動更多元更熱鬧，讓更多信眾能參與祈安建醮盛況。

民國50年光復舉辦第一次建醮，距今年是60年剛好一甲子，今年建醮活動依照正統道教科儀，包括預告上蒼、天公壇及醮壇興工、豎立燈篙、恭請境內外諸神佛、斗燈入壇、建醮起功、燃放水燈、發豬獻刃、齋天酬神、敬地府及普施、圓功謝壇。

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