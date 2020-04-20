承襲父親「服務做功德」信念　桃園景福宮兄弟檔委員就任　

▲桃園景福宮第7屆新任管理委員呂耀承、呂文華(左一、左二)是兄弟檔。（圖／景福宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區大廟景福宮20日舉行第7屆新任主委、管理委員、監事就任，因適值疫期，以「防疫優先、簡單隆重」方式舉辦。新任委員呂耀承、呂文華是兄弟檔，兩人亦是景福宮慈善基金會董事。呂文華說，父親呂進芳是景福宮基金會首任董事長，生前熱心服務，兄弟倆承襲父親「服務就是做功德」的信念，推動地方公益。

▲承襲父親「服務做功德」信念，呂耀承(左)、呂文華兄弟，致力推動地方公益。（圖／景福宮提供）

曾任桃園縣議員的呂文華指出，桃園區歷史最悠久的廟宇就是大廟景福宮，而建大廟的緣起，據傳早年桃園地區在墾拓初期常有瘟疫〈傳染病〉流行，百姓苦不堪言，墾首薛啟隆乃於乾隆10年〈西元1745年〉倡議建廟，並率先捐田產20甲餘作為廟地，一時百姓踴躍捐獻，後於西元1811年〈嘉慶16年〉擇定現址再建，名為「景福宮」。

▲桃園景福宮第7屆新任主委簡征潭。（圖／景福宮提供）

景福宮奉祀主神為開漳盛王，為桃園區的信仰中心，為推動地方公益，成立景福宮慈善基金會，首屆董事長即由呂文華的父親、曾任桃園縣議員和省議員的呂進芳擔任。長年來，景福宮管理委員會和慈善基金會，致力推動宗教文化與地方公益，因此對於擔任核心成員要職，皆被地方視為「榮神益人」的職務，深受敬重。

▲桃園景福宮第7屆新任主委簡征潭(右）就任，鄭文燦市長到場恭賀。（圖／景福宮提供）

呂文華說，第7屆新任主委簡征潭以及委員邱志揚、呂耀承都是中生代的生力軍、在資深委員經驗的傳承帶領下，將以景福宮的宗教文化為出發，結合週邊桃園老城區許多特色店家，帶動老城區的發展。桃園景福宮管理委員會第7屆新任管理委員、監事就任，市長鄭文燦亦表重視，親自到場祝賀。

►我沒有遲到，是時間遲到了！