桃園景福宮辦祈雨法會　簡征潭：51年前千名民眾「穿孝服」祈雨

▲桃園景福宮舉辦「2020祈雨法會」。（圖／景福宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對56年來，首次無颱風帶來豐沛雨量，造成石門水庫水情吃緊，桃園景福宮23日舉行「祈雨法會」，數百信眾前往參加，在法師誦經聲中，虔誠祈求老天爺快快下雨，解除旱象。景福宮主委簡征潭表示，根據九旬的長輩們指出，民國58年間，遭逢乾旱，當年景福宮首次舉辦祈雨法會，千名民眾「穿孝服」求雨，數日後果然降下甘霖！

▲簡征潭(前排右三)表示，面對水情吃緊，除了祈求神助降雨，也籲請民眾節約用水。（圖／景福宮提供）



桃園景福宮位於桃園區最熱鬧的中正路地段，為桃園區的地標，地方又稱為大廟，是桃園區民眾的信仰中心，被列為三級古蹟。景福宮供奉主神開彰聖王，也有人稱為聖王公、陳聖王，靈驗佑人，信眾遍布全台各地。簡征潭說，有感水庫水情吃緊，桃竹苗地區萬餘公頃農田實施停灌，因此景福宮特地舉辦祈雨法會，祈求天賜甘霖，澤福全臺民生。

▲桃園景福宮舉辦「2020祈雨法會」。（圖／景福宮提供）

而這場祈雨法會，雖是景福宮舉辦，桃園市內供奉主神媽祖的慈護宮主委吳正忠、中壢仁海宮董事長李合鑑、供奉主神關聖帝君的桃園明倫三聖宮主委簡朝吉等各宮廟主委、董事長，還有副市長李憲明、立法委員萬美玲、市議會副議長李曉鐘、市議員黃家齊、市議員陳美梅、市府民政局長陳靜航、桃園區長陳玉明、桃園區里長聯誼會所有里長及數百信眾都來參加，場面相當隆重。

簡征潭表示，面對水情吃緊，除了祈求神助降雨，也籲請民眾節約用水。

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