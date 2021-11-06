陳柏惟4問推薦林靜儀　「我將成為她的志工」

▲賴清德、陳柏惟、林靜儀等人參訪台中大肚的宮廟。（圖／翻攝自陳柏惟臉書）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進前立委陳柏惟遭罷免後，宣示將留在台中，力挺民進黨前立委林靜儀拼補選。陳柏惟6日透過臉書列出4問題，強力推薦林靜儀，讚她耕耘國際事務多年、擁有婦產科專業、口才流暢內外兼修、溫柔堅定，宣示將成為林靜儀的志工，為台中市第二選區努力。

陳柏惟今天上午與副總統賴清德、林靜儀等人一起參拜台中大肚兩宮廟，下午透過臉書表示，要為台中第二選區，找到一個候選人，可以內外兼備，為選民謀取最大福利、為台灣謀求最穩當的生活，是他的責任。

陳柏惟並列出4個問題說，「覺得我質詢經驗不足？推薦你有立委經驗，政治領域、國際事務耕耘多年的林靜儀；覺得我草根本土太地痞？推薦你婦產科專業醫師、醫學博士林靜儀；覺得我講話不夠好聽？推薦你口才超流暢，內外兼修的林靜儀；覺得我還不夠細膩？推薦你溫柔堅定的林靜儀。」

陳柏惟強調，籌劃誰出來選，是要以這個選區的發展未來為目標，而不是誰的籌碼利益！林靜儀各方各面，無論學經歷還是個人特質，對這個選區來說，都是非常適合的優秀人選，而他將成為林靜儀的志工，為台中第二選區努力，這是我未盡的責任，也是對選民的尊重，「她不只能醫病，還能診治地區事務的問題。」