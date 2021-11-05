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愛台東夢想資助計畫　「胡適130周年冥誕走讀鐵花村」獲評審青睞

▲走讀鐵花村、鯉魚山。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲走讀鐵花村、鯉魚山。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪所舉辦的愛台東夢想資助計畫，2021年已舉辦至第7屆，陪伴並協助年輕人在台東這塊土地上實現夢想。今年的得獎者之一沈杰修，提出夢想計畫「胡適130周年冥誕之走讀鐵花村」獲得評審青睞，將胡適的父親胡傳過去在台東所留下來的歷史軌跡，透過計畫辦理講座、走讀相關活動， 深入瞭解台東這塊土地的故事。

劉櫂豪特地出席講座活動「鳥瞰台東市街-鯉魚山下 火車站前」與走讀活動「胡適先生130周年冥誕紀念暨走讀鐵花村、鯉魚山」。

講座邀請到台東大學的退休教授廖秋娥，透過她的研究及分享更瞭解在清朝時代的胡傳，與台東這塊土地的連結，活動過程中有許多史料、老照片，可看見台東所發生的歷史軌跡。走讀活動，則實際從台東舊火車站出發，沿路走向鐵花村與鯉魚山，藉沈杰修的導覽讓大家更了解周遭的歷史故事。

劉櫂豪表示，隨著自己年紀的增長，反而會更想要去瞭解更多故事，每個族群、每1個人，都有屬於自己的故事，不管來的時間是長或短，都真實發生在我們這塊土地上，1個城市若要散發迷人的魅力，就是將每個堆疊在不同時間點的故事，非常有自信的被傳頌並加以展現出來，相信這會是台東最迷人的地方。

劉櫂豪強調，沈杰修還透過走讀的方式，帶領大家去實地瞭解鐵花村附近的歷史脈絡，雖然我們對於自己的家鄉台東非常熟悉，但事實上許多故事都有待我們去發掘，讓我們更深入地去瞭解後，讓我們對於台東這塊土地能有更深厚的情感，也讓故事能夠開始被傳頌。

沈杰修在實踐這個計畫的道路上，認識了許多人事物，活動當天有文史學者、公部門同仁、老師、導覽人員、旅遊業者、單純對於土地文化有興趣的朋友，而且還認識了前幾屆愛台東夢想資助計畫的學長們，彼此學習並激盪出許多不同的想法，在活動結束地當下這個計畫不再是紙上寫的字，而是更多與人事物的連結還有未來更多可能性的想望。

沈杰修表示，活動前的準備和活動過程中，參與的鄉親朋友們對於現場的台東市鳥瞰圖詢問、走讀文本的翻閱，我們也接受了很多不同的訊息與意見，現場的互動與回饋，讓他看到其實許多人對於在地的文化都很有熱忱，也讓自己學習不少。

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