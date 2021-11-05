各部會加碼券全沒中？「國家級邊緣人」卑南鄉愛你　迺夜市抽好康

▲太平夜市推出加碼活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

振興券上路已1個月，同樣因疫情影響較深的夜市攤商因營業時間限制獲益有限，為活絡在地夜市，卑南鄉公所推出太平夜市券加碼活動，讓5倍券再增加2成的消費優惠，藉此吸引民眾來太平逛夜市，一同活絡地方經濟。活動時間為11月6日起每周六下午5點，卑南鄉公所隨夜市在太平文衡殿前開放兌換，前100名兌換者還有早鳥禮可以領取。

持200元紙本5倍券可兌換60元夜市券4張，都可依面額視同現金消費，讓面額變小更好用，金額提高更獲利；不只如此，為安慰完全都沒中獎的國家級邊緣人，卑南鄉還大方的送出每人180元的夜市券100份，讓都未中獎的國家級邊緣人，也能飽餐一頓。

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卑南鄉鄉長許文獻表示，振興券推出後許多夜市均有加碼活動，但許多加碼有金額限制，不然就是要登記或抽獎等等，手續繁複不好理解，卑南鄉將其簡化成夜市券，憑夜市券直接享受2成的消費優惠，消費高折扣就多，優惠部分由公部門吸收，如此攤商不用另做提撥，民眾也能享受優惠。

考量夜市銅板經濟，因此太平夜市券設計每張面額60元，可用5倍券50元兌換。此外夜市所有攤商也都簽有同意書，承諾活動期間維持原價不調漲，民眾不必擔心先調漲再折扣的問題。夜市券使用期限至11月27日止，到期前每周六的夜市都可以繼續使用。