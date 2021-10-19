早上墮胎晚上就激戰！25歲妹「啪到爆血」昏迷　男友嚇壞

▲女子墮胎完沒多久就和男友發生性行為，差點鬧出人命。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

大陸一名25歲女子近日做完墮胎手術後，直接在晚上與男友發生激烈性行為，沒想到這一做，竟導致女子大量出血，甚至直接在床上暈了過去，男友見狀趕緊將女子送醫，所幸經過搶救女子保住了性命，若再晚一步，恐就回天乏術。

綜合陸媒報導，女子在事發當天上午才剛做完墮胎手術，晚上男友忍不住衝動，女子也沒成功勸阻，兩人便發生了性關係，沒想到女子竟當場大量失血，鮮血染紅了整片床單，劇痛更讓女子完全昏迷，把男友嚇壞了，隨後男友趕緊將女子「公主抱」到醫院，醫生發現情況危急，立刻動了緊急手術。

▲醫師緊急進行手術，從女子體內抽出1700毫升積血。（圖／翻攝自微博／黄西炮）

醫生進行緊急手術後，從女子體內抽出了1700毫升的積血，女子最終也幸運地保住了性命，醫師指出，若再晚一步或有個閃失，不僅女子性命不保，男友也將面臨刑事責任。

醫師提醒，做完流產手術後，建議要在手術的半個月以後才能發生性行為，若子宮恢復較慢，則要一個月或一個月以上才能發生性行為，因為女性的子宮口在流產手術後處於開放狀態，需要通過一段時間的修復子宮口才會閉合，而且在術後一週內，仍會有流血現象和腹痛的症狀，這個階段女性是非常脆弱的，很容易受到傷害，不能夠發生性行為。