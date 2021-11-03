混打格鬥賽驚見「男上女下」女選手被壓倒在地　網爆氣：這是性侵

▲男選手直接把她翻倒在地，接著以男上女下的姿勢完全壓制西卡茲。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

波蘭上月一場男女混打綜合格鬥賽引發關注，因為女選手西卡茲（Ula Siekacz）被男對手痛毆在地，而男上女下的完全壓制狀況也讓裁判不得不停止比賽。這一幕讓許多觀賽網友直呼太扯，「這是性侵害！」

太陽報報導，西卡茲是名健身教練兼腕力選手，經常在IG秀出強壯二頭肌，但在一場跨性別格鬥賽當中，不敵男拳手馬波伊（Piotrek Muaboy）的攻勢。

依據2人對戰的影片，起初雙方攻勢一來一往，但就在西卡茲衝向馬波伊攻擊後，馬波伊直接把她翻倒在地，上身重壓西卡茲，接著一條腿跨上西卡茲，直接以男上女下的姿勢完全壓制西卡茲，多次出拳攻擊。最終，裁判不得不停止比賽。

這段影片被上傳到推特後，引發大批綜合格鬥賽粉絲抨擊，「這是性侵害！」、「太荒謬了吧」、「這才不是綜合格鬥」、「這XX的到底是什麼鬼」。

不過，西卡茲賽後受訪時表示，她對自己的表現失望，很驚訝也很遺憾裁判把比賽喊停，「我之前承受過更多打擊，我能承受這些的。」

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