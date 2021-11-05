國際身心障礙日活動開跑　黃偉哲盼共同守護身障朋友權利

▲台南市社會局舉行「平等參與共創多元價值」國際身障日系列活動啟動記者會，市長黃偉哲邀請市民朋友踴躍參與系列活動，共同守護身障朋友權利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為響應12月3日國際身心障礙者日，5日台南市社會局舉行「平等參與共創多元價值」國際身障日系列活動啟動記者會，市長黃偉哲邀請市民朋友踴躍參與2021年精采多元的系列活動，共同關注身障者在各方面的成就及生活中的各項處境。



台南市長黃偉哲表示，從2006年聯合國明定12/3為身心障礙者日，2014年台灣加入簽約國以來，至今已滿7年，台灣越來越重視身心障礙者同胞的權益，透過舉辦一系遛的身心障礙活動，期望能讓市民朋友為身心障礙者設身處地地著想，來共同消弭他們生活中的障礙以及不便，這是屬於他們本有的權利，期望全市市民共同來守護以及重視。





活動由美善社會福利基金會的崇美啦啦隊活力開場，並以身心障礙者權利公約（CRPD）所明訂的8大原則，尊重自決、不歧視、充分融入社會、尊重多元性、機會均等、無障礙、男女平等、保障兒童權利為核心精神，實踐「平等參與共創多元價值」的理念，展現社會大眾共同建構友善身心障礙者的共融環境。





截至2021年9月止，台南市身心障礙人口計9萬9320人，占全市人口5.32％，讓身心障礙者能享受各種權益並達到自立生活，是南市府各局處十分重視且長期努力的目標，除了提供經濟扶助外，南市府團隊積極改善公共空間，並透過無障礙交通運輸、無障礙環境、友善職場，以及多項的社會福利服務如身障者臨短托服務、復康巴士、居家服務、送餐服務、失能日照、日間作業設施、雙老家庭支持服務、家庭照顧者支持服務等，全方面打造台南市成為一個充滿溫暖與愛的友善城市。



2021國際身障日系列活動精彩可期，11月3日至11月30日於大遠百成功店6樓上午11時至下午10時舉辦「身心障礙者攝影展」、11月14日上午11時00分至下午2時30分於大遠百成功店一樓外百老匯廣場舉辦「聽見星光歌唱比賽」，歡迎民眾上網投票支持心目中之攝影師與歌手；11月27日上午10時至下午4時於水交社文化園區舉辦風車音樂會，現場有舞台表演、文創市集、身障機構及團體成果展、輔具體驗、兒童氣墊遊樂區與闖關活動，詳情請搜尋「傳遞愛、讓愛流動」臉書粉絲專頁，黃偉哲市長邀請所有市民朋友熱情響應參與，共同為建構友善身心障礙者共融環境而努力。