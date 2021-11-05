力拼公投　國民黨台南辦理56場街頭宣講對政府投下不信任票

▲國民黨啟動「1218公投全台街頭宣講」，國民黨台南市黨部將辦理56場街頭宣講，公投對政府投下不信任票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨啟動「1218公投全台街頭宣講」，台南首站從永康兵仔市場出發，由市黨部主委莊占魁與市議員許至椿、王家貞、中常委高思博、中央委員陳麗旭接力站在路口，舉牌向群眾喊話，強調這4大公投攸關民眾權益，希望所有關心這塊土地的人民都能出來，對政府投下不信任票。

莊占魁說，市黨部會深入各區辦理近56場的公投街頭宣講，國民黨不像民進黨有龐大行政資源，可以舉辦大型宣講活動，但相信從每個街道角落，能喚醒更多民眾，現階段以喚起民心、凝聚民意為公投街講重點，市黨部與地方民意代表將一起打拼，要讓這樣的聲音走遍台灣、走遍大街小巷。公投是民眾的權利，公投是大家對於政府所作所為表達意見的最好機會。

莊占魁表示，6日上午10時會在安南果菜市場，7日晚上8時副秘書長羅智強將在中正路與忠義路口（林百貨對面）開講與夜宿，多管齊下就是要告訴民眾，民進黨政府如何胡作非為、昨是今非，國民黨不只要兩好兩壞，要更好，讓民進黨的錯誤政策三振出局，更好的是打出「四好全壘打」，讓所有的公投議題共同獲得民意支持。

高思博強調，今年各公投案其實過去都被討論過，綠營甚至大力贊成或反對，包含核四追加預算、永續藻礁、反萊豬進台，民進黨卻辯駁是情勢變遷、時空背景不同，自己雙標竟不自知。公投將於12月18日登場，他呼籲，很多民眾覺得自己聲音小，微弱選票不能改變國家大事，但只要大家同一個動作去做一件事，累積到一定程度，就能發揮奇蹟效果。