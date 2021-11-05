電圍網補助最高12萬6千元　黃偉哲鼓勵農民設置減少獼猴危害

▲台南市農業局加強宣導電圍網成效，5日在玉井區公所辦理防治台灣獼猴危害農作宣導會，鼓勵受猴害農民設置電圍網，保護自家農作物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市龍崎區黃姓農民，申請補助獲准購置電牧器、鐵網及支架等電圍網所需材料及設備後，家族合作完成三分地電圍網架設，設置至今種植農作物未被猴群損害，市長黃偉哲責成農業局加強宣導電圍網成效，5日在玉井區公所辦理防治台灣獼猴危害農作宣導會，鼓勵受猴害農民設置電圍網，保護自家農作物。

台南市農業局表示，電圍網申請條件為凡從事釋迦、柑橘類、檬果、水蜜桃、梨、柿及其他果樹；蔬菜、豆類或薯類等栽培之農戶，申請新架設電圍網農地達0.2公頃以上且為合法使用者。

台南市長黃偉哲表示，2021年度起，每案政府補助設置電圍網材料費，最高額度為新台幣12萬6千元，最低補助新4萬5千元。

以黃姓農民親身經驗，證實電圍網可防止獼猴危害農作物，請受猴害農民設置電圍網，減少農損，電圍網不只可以防範台灣獼猴危害，也可以防止山羌、山豬…等野生動物入侵農作園區。

農業局長李建裕表示，目前台南市農民設置電圍網意願不高，考量全區設置電圍網經濟負擔大，建議受猴害農民初期在補助額度下設置小範圍電圍網，證實效果不錯，再自費逐步擴大。

農業局將於11月12日，在楠西區公所舉辦第二次電圍網設置宣導會，邀請有從事農作的農民蒞臨與並踴躍申請電圍網設置，減少獼猴危害。