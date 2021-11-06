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超市連續10天千款爆品1+1優惠！紅酒4瓶1111、火鍋肉買1送1

▲▼city’super搶攻雙11，千款爆品1+1優惠。（圖／業者提供）

▲city’super搶攻雙11及週年慶，千款爆品1+1優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎戰雙11加上百貨週年慶，city’super自11/11至11/21連續10天在復興、信義及板橋三店，祭出千款精選爆品1+1超值優惠，包括法國紅酒超狂4瓶1111元、特級初榨橄欖油買1送1、美國特選板腱火鍋肉片買1送1、頂級食材下殺等。另外其他超市量販像是全聯、家樂福、愛買等也紛紛針對雙11祭出優惠！

●city’super

city’super在復興、信義、板橋店週年慶，特別針對頂級食材及上百支葡萄酒、清酒備貨較去年多1倍的優惠商品及組合，推出超狂法國楓丹紅酒的雙11優惠，「法國楓丹紅酒」1瓶750ml原價580元、週年慶4瓶組合價1111元；另推薦「豪野鴨特級法式煙燻鴨胸」買1送1優惠價280元。（＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

11/11-11/21連續10天，三店配合百貨週年慶祭出千款精選爆品1+1超值優惠，當日消費滿1000元以上含紙本振興券，即送100元活動抵用券，並可與週年慶優惠累贈。再祭出年度熱銷前十大的頂級食材優惠，包括日本麝香葡萄46折的限時搶購、A5和牛牛排54折起。

而適逢週日11/7立冬進補，看準台灣人愛吃火鍋，業者也精選近百款款麻辣火鍋湯底、暖身湯品、個人即食火鍋鍋物以及和牛火鍋肉片、新鮮蔬菜等火鍋配料，買氣可望因週年慶及寒流雙重效應而預計與去年同期增2成。

city’super復興店週年慶主打必囤超大容量的「西班牙克拉盟特級初榨橄欖油」1000ml買一送一優惠價699元，限量500瓶；11/12美國特選板腱火鍋肉片200g買一送一優惠價399元。

●全聯「1111最狂Go物節」

▲▼全聯PXGo! 「1111最狂Go物節」11月5日開跑，限時3天加碼PX Pay支付全站單日每滿1111元送1111福利點。（圖／全聯提供）

▲量販超市搶攻雙11商機。（圖／全聯提供）

全聯PXGo!線上購今年特別自11/5-11/9開跑「1111最狂Go物節」暖身慶，祭出五重回饋活動；而11/10-11/12主活動正式開跑，使用PX Pay支付，全站單日每「滿1111元送1111福利點」，再加碼贈111元滿額現折購物金折價券。另外購買箱購館、預購館商品，單筆消費滿1611元現折111元。而購買OFF COFFEE、阪急麵包，使用PX Pay支付每組加贈1111福利點。

限時3天期間內，預購館更推出超過20款限定3C家電用品爆殺價優惠，如10月加加購物節推出的限量50台Switch，僅兩天就搶購一空，許多消費者紛紛敲碗許願，因此這次雙11特別再加量100台快閃上線，隨贈超熱門的兩款遊戲片，包含馬利歐賽車與馬利歐派對新版，優惠價13,880元，活動期間購買，福利點和滿額折價券回饋價值將近13%，預計又將創造搶購旋風。

另外還有機會抽到萬元買菜金！PXGo!自11/8-11/12限時5天期間內，只要會員登入PXGo!還可參加「1111必中扭蛋機」免費扭蛋抽獎遊戲，除了有機會獲得最大獎11萬福利點（等於1萬1千元），還有機會抽到小時達或箱購、預購、品牌館折價券等好禮。

在實體門市方面，也祭出「超級週年慶」，除推出超過300項商品憑會員「買1送1」外，自11/10-11/12限時3天，也祭出上百項限定商品加碼優惠，包含瘋殺111元起、合購價111元起、滿件加贈111福利點等，品類涵蓋食品、用品、生鮮等，購買優惠商品再搭配超級週年慶期間滿月紅利回饋，實體門市單月消費滿額最高可享8%福利點回饋，消費者可趁此時囤貨買爆！

● 家樂福雙11搶振興

▲家樂福搶攻雙11，首先於線上購物祭出早鳥瘋搶「1折」好物。（圖／業者提供）

家樂福「雙11搶振興」，即日起至11月5日線上、線下都有優惠等搶，首先於線上購物祭出早鳥瘋搶「1折」好物，期間每日上午11時及下午4時限量開搶，包括iPhone13、空氣清淨機、平板、健身環等通通有；11月6日至9日則有大品牌商品下殺5折起；11月10日至11日不限金額下單就抽iPhone13、紅利點數、禮券等好禮。

加碼即日起至11月11日推指定商品消費滿1111元現折11%；當日配輸入折扣碼「超快速」滿888折100（每人限用2次）；天天搶超殺折價券，於線上購物首頁就可直接領券消費，有免運券、折11%券、1111元券、150元券、100元券、11元券等，以及11月16日前家樂福APP每天搶紅包，最高送1111元購物金。

至於實體門市部分，即日起至11月16日有多項家電下殺最低3.4折起，像是筋膜槍、平底鍋、吸塵器都有。

● 愛買雙11民生用品下殺4.8折、線上購物全館3折

▲愛買雙11百款商品下殺最低4.8折起。（圖／業者提供）

愛買今年線上、線下也祭出超殺雙11優惠，即日起至11月16日於全門市網羅130家電、餅乾、沖泡飲、民生用品等下殺最低4.8折起，還有泡麵餅乾買1送1；門市加碼限時2天會員享雙重優惠，第一重為11月11日至12日憑APP會員條碼即可領取「滿1000元現折111元抵用券」1張，每卡限領1張，限量1千張；第二重可憑不限金額發票至客服中心用11元加購自有品牌商品，每卡每個品項限加購1個，數量有限、售完為止。

線上購物部分，愛買蝦皮商城平台雙11瘋殺全館3折起，今年主打神券「天天領、折上折」，平台折價券搭配愛買品牌折價券可雙重使用；愛買樂天市場平台11月4日0時起至5日9時59分「全店限時95折」，加碼「Apple iPhone13系列500元折價券」、「1111元折111元折價券」每日限量領，還有激殺商品輪番上陣，通通別錯過。

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