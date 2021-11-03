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全聯藥膳調理包限時買1送1！獨家「麻油雙菇」罐頭爆紅賣翻

▲▼暖胃超省200元有找！全聯自有品牌美味堂推出5款進補湯品及2款主食。（圖／全聯提供）

▲暖胃超省！全聯「美味堂」近來推出5款進補湯品及2款主食，還有藥膳調理包買1送1等優惠。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

暖胃也能超省錢！時序進入立冬，全聯近來推出多樣進補好物，包括自有品牌「美味堂」端出5款進補湯品，主打五星私廚美味平價就能吃，通通200元有找；另外如耆盛藥膳調理包全系列，即日起至11/18都有「買1送1」優惠，而近來獨家引進廣達香「麻油雙菇」罐頭，成為被網友推爆的爆紅商品，也在特價中。

全聯提到，台灣人愛喝湯不分季節，在調理湯品方面，截至10月中為止，鹿茸烏骨雞、蒜蒜雞湯、金華干貝燉雞穩坐熱銷排行榜前3名，銷售金額近2億。而為了滿足消費者的味蕾，自2019年起美味堂開始聚焦經營湯品，以四季都能喝、夏季清爽、冬季溫潤，推薦不同口味的湯品給消費者，正值立冬時節，為解決燉補湯品備料繁瑣、烹飪耗時的痛點，此次特別推出5款進補湯品、2款主食，讓大家以平價都能暖心暖胃，預估此檔業績可達2,500萬，而今年整體湯品銷量可較去年倍數成長。

冬令進補湯品主打五星私廚的美味，平價就能享用，即日起至12/2端出5款進補湯品，以切塊雞肉、鴨肉搭配各式風味湯頭為特色，且以碗裝形式方便品嘗，可微波復熱即食，每一款除了能單獨當湯品食用外，還可依喜好煮成粥或搭配麵食一起享用，甚至當作小火鍋湯底，變化多樣。

冬季首選的麻油料理，推薦「麻油雞麵線盅」低溫煸香薑片，使用土雞肉加入些許藥材，以高湯煮滾，湯頭清甜，順口不油膩，內含麵線超飽足。「麻油猴頭菇」同樣以黑麻油及薑片熬煮，特有的清香，加上猴頭菇軟嫩Q彈，美味紮實。

養生系則可選擇「帝王首烏燉雞盅」以何首烏為藥材，加入嚴選土雞腿肉與獨家調配藥材熬煮至雞腿肉入味，湯頭濃郁，雞腿肉入口即化。「人蔘糯米燉雞盅」以蔘鬚熬煮，添加圓糯米提升香氣，搭配土雞腿、蒜頭等調味熬煮至雞腿肉口感軟嫩，湯頭呈現乳白色澤，香氣撲鼻而來。而「當歸藥膳鴨麵線盅」嚴選正宗台灣土番鴨，搭配多種藥材純正古法燉煮，提煉出湯鮮味美的當歸精華，放入紅麵線，完美複製濃濃古早味。

除了湯品之外，「麻油香菇米糕」嚴選優質長糥米Q彈飽滿，香醇黑麻油煸香薑片加入蝦米及國產豬肉絲及香菇，成就無可取代的台灣古早味。同場加映，進補湯品可搭配的11/5上市的「蒸鮮紫米飯」以簡單的原料黑糯米加水烹煮而成，黑糯米富含鐵質，營養價值高，微波加熱即可食。11/5~12/2購買紫米飯搭配人蔘糯米燉雞或帝王首烏燉雞任一款，合購可折10元。

另外，如耆盛藥膳調理包全系列商品即日起至11/18，都有買1送1優惠（每包原價89元）。若不想花費太多時間褒湯，最近獨家引進一款廣達香推出的「麻油雙菇」罐頭，被網友推爆，內含真材實料的杏鮑菇、猴頭菇與老薑片，一打開麻油酒香撲鼻而來，不論想當湯品喝還是再加入各種食材一起料理也很適合，美味又方便，即日起至11/15每罐特價85元（原價89元）。

同時全聯觀察，每當天氣變冷即會帶動冷凍進補養身商品銷量成長，尤其立冬前後兩周期間更是明顯，如去年立冬檔期就較平常日業績有超過90%成長，帶來200萬業績，而消費者最愛的前三名口味分別為，羊肉爐、薑母鴨、烏骨雞湯，其中「雅方紅燒羊肉爐」於去年熱銷30萬包，創造5800萬業績，更在去年立冬當日賣出,000包，顯示消費者仍最偏好羊肉爐當成進補養身口味首選。

為了提供消費者更多冷凍湯品新選擇，今年更獨家引進由廚佛瑞德Fred推薦的「潮魯坊白湯老鴨煲」，濃厚系湯底豬骨+雞骨9小時雙段火，加上精選台灣鴨肉胸腿多肉部位熬製，豬雞雙后膠原入口幸福療癒，即日起至11/15每包特價299元（每包原價349元）。另還有新推出的「健康樂活的麻油雞湯」，隔水加熱後就可以享用，即日起至12/2特價169元（每包原價200元）。

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