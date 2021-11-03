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限時3天搶1折好物！量販「雙11下殺」開跑　加碼天天領1111元折價券

▲▼家樂福雙11。（圖／業者提供）

▲2大量販「雙11限定優惠」一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

電商年度最大盛事「雙11購物節」準備開跑，2大實體量販店紛紛祭出超殺優惠迎戰，像是家樂福即日起至5日推出早鳥線上搶「1折好物」，包括iPhone13、空氣清淨機都有，11日前還能天天領最多1111元消費折價券，APP還有紅包拿1111元購物金；而愛買即日起限時2周祭出逾百款商品最低下殺4.8折起，還有2天的加碼搶限量111元現金券、11元加價購等，婆媽把握機會省一波。

家樂福「雙11搶振興」，即日起至11月5日線上、線下都有優惠等搶，首先於線上購物祭出早鳥瘋搶「1折」好物，期間每日上午11時及下午4時限量開搶，包括iPhone13、空氣清淨機、平板、健身環等通通有；11月6日至9日則有大品牌商品下殺5折起；11月10日至11日不限金額下單就抽iPhone13、紅利點數、禮券等好禮。

加碼即日起至11月11日推指定商品消費滿1111元現折11%；當日配輸入折扣碼「超快速」滿888折100（每人限用2次）；天天搶超殺折價券，於線上購物首頁就可直接領券消費，有免運券、折11%券、1111元券、150元券、100元券、11元券等，以及11月16日前家樂福APP每天搶紅包，最高送1111元購物金；

至於實體門市部分，即日起至11月16日有多項家電下殺最低3.4折起，像是筋膜槍、平底鍋、吸塵器都有。

▲▼愛買雙11。（圖／業者提供）

▲愛買雙11百款商品下殺最低4.8折起。

愛買今年線上、線下也祭出超殺雙11優惠，即日起至11月16日於全門市網羅130家電、餅乾、沖泡飲、民生用品等下殺最低4.8折起，還有泡麵餅乾買1送1；門市加碼限時2天會員享雙重優惠，第一重為11月11日至12日憑APP會員條碼即可領取「滿1000元現折111元抵用券」1張，每卡限領1張，限量1千張；第二重可憑不限金額發票至客服中心用11元加購自有品牌商品，每卡每個品項限加購1個，數量有限、售完為止。

線上購物部分，愛買蝦皮商城平台雙11瘋殺全館3折起，今年主打神券「天天領、折上折」，平台折價券搭配愛買品牌折價券可雙重使用；愛買樂天市場平台11月4日0時起至5日9時59分「全店限時95折」，加碼「Apple iPhone13系列500元折價券」、「1111元折111元折價券」每日限量領，還有激殺商品輪番上陣，通通別錯過。

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