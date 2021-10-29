全聯衛生紙、泡麵買1送1！超級週年慶限時3週　逾300項商品優惠

▲全聯年末大檔「超級週年慶」10/29-11/2開跑，超過300項商品憑會員「買1送1、第2件5折起」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯不讓百貨週年慶專美於前，今（29）日起至12/2推出「超級週年慶」，祭出超過300項商品憑會員「買1送1、第2件5折起」，另結合PX Pay「滿月紅利」新會制，每筆消費皆可累積，單月滿額最高可回饋達8%福利點。而city’super復興店週年慶自11/11-11/22將祭出5大滿額回饋。

全聯10/29-12/2推出年末大檔「超級週年慶」，超過300項民生食品、用品都特價，像是安新高鈣脫脂奶粉、得意的一天國民黃金健康調合油2L、維力大炒一番（九層塔蛤蜊風味）、怡柔3層抽取衛生紙、蘇菲清新涼感超薄衛生棉、Cama caf’e濾掛咖啡、菲力寶寶超純水嬰兒濕紙巾⋯等全都憑會員「買1送1」。

而近來全聯引進許多獨家販售商品，其中即日起獨家開賣的年節預購「曾拌麵-金馬58虎虎生風禮盒」，內含經典刀削麵「香蔥椒麻」和粵式豆瓣「香辣豆撈」兩款人氣拌麵外，還有獨家為拌麵研發的「豐味烏金醬」及「珍味瑤柱醬」，添加一匙立刻昇華口感層次，再搭配氣勢磅礴的雙虎封面禮盒設計，每盒售價998元，數量有限，售完為止。

還有主打智能洗衣All In One的「南僑水晶皂力淨洗衣液體皂洗衣精」，任買2包只要400元；另也是獨家販售的Alpecin咖啡洗髮露與Plantur39玻尿酸咖啡因洗髮露，主打可讓髮根變得更加強健，優惠價搭配11月超級週年慶期間消費滿額最高享8%回饋。

全聯表示，「超級週年慶」不只推出優惠，更將新實施的PX Pay「滿月紅利」拉高回饋幅度，回饋超過1200萬名會員；從每個月最高3.1%，11月一口氣提升到8%；同時還有三重好禮回饋，包含每週六、日單筆每滿600元，共贈6枚Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋印花。

全店消費單筆每滿400元，會員登錄還能抽100台SHARP電視（市價10,900元/台），滿800元獲得2次抽獎機會，以此類推；另購買福利熊授權商品、喀嚓筆單筆任2件，會員登錄還有機會抽到福利熊金條1台兩（市價約66,593元/條，共4名）。全部加起來，此次投入超過6000萬回饋會員，全聯預計，這檔可望推升整體業績再成長1成。

city’super復興店週年慶

▲city`super復興店週年慶11/11-11/22將祭出5大滿額回饋。（圖／業者提供）

另看好振興五倍券龐大商機，city’super復興店週年慶自11/11(四)-11/22(一)祭出5大滿額回饋，包含週年慶期間商品全面9折；消費滿2000元送150元；而當日消費滿1000元以上含紙本振興券，即送100元活動抵用券，並可與週年慶優惠累贈。

同時，還有超過300項熱銷爆品搭配振興5倍券的「振心1+1」優惠；再祭出年度熱銷前十大的頂級食材的最大優惠，包括日本麝香葡萄46折的限時搶購、A5和牛牛排54折起。

包括city’super獨賣超大容量「西班牙克拉盟特級初榨橄欖油」1000ml「買1送1」優惠價699元，限量500瓶；「法國鯨魚牌La Baleine 細海鹽」500g「買1送1」優惠價199元。