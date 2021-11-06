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這家高檔飯店可帶寵物入住　鱷魚、狐獴、鴨子都來住過

▲▼城市科大開設「寵物友善課程」 。（圖／記者黃克翔攝）

▲金普頓大安酒店可讓旅客與寵物一起入住。（圖／記者黃克翔攝）

記者許敏溶／台北報導

越來越多民眾出遊時會帶著寵物入住飯店，和台北城市科大有產學合作的金普頓大安酒店，為國內少數可讓主人與寵物一起入住的國際連鎖飯店，民眾攜帶寵物入住不需額外加價，該飯店除了經常接待貓、狗等寵物外，甚至連鱷魚、狐獴、鴨子都曾入住過，飯店也會貼心準備貓砂等寵物備品，還曾提供削好紅蘿蔔與蘋果給兔子享用。

▼金普頓大安酒店會替寵物準備相關備品。（圖／記者黃克翔攝）

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▲▼城市科大開設「寵物友善課程」 。（圖／記者黃克翔攝）

位於台北市的金普頓大安酒店，是英國IHG洲際酒店集團旗下精品酒店品牌「金普頓酒店與餐廳」進駐亞洲的第一個據點，該酒店推出「只要進得了電梯」，不限種類寵物都能跟著主人一起入住，也跟台北城市科大進行產學合作，讓學生體驗寵物友善旅館的相關經營規劃及行銷等第一線狀況。

金普頓大安酒店公關經理嚴若寧指出，金普頓是國際連鎖飯店，1992年時就實施寵物友善，寵物也算家人一部份，民眾攜帶寵物入住，不需要額外加價，飯店會先問寵物名字，飯店人員對待每一隻寵物都會將其視為家人一部份，目前飯店約有3成房間是為了接待寵物而設計，這些客房使用比一般地毯貴3倍的瑞典波龍地毯，除了防過敏外，也有利清理與保持客房乾淨，對寵物來說是相當友善。

▼金普頓大安酒店公關經理嚴若寧。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼城市科大開設「寵物友善課程」。（圖／記者黃克翔攝）

越來越多旅客出遊時會攜帶寵物，嚴若寧說，的確有這樣的現象，而且飯店接待過各式各樣的寵物，貓跟狗還是最大宗，印象最深刻是今年過年時曾有旅客入住帶著鱷魚，時間大約是在今年，還蠻大隻的，「大約120公分左右」，但鱷魚看來很溫馴，另外還曾接待過鴨子，去年還曾有狐獴入住過，整體來說，並沒有太多狀況。

近期疫情緩和，國旅也大爆發，金普頓酒店因應政府推出振興五倍券政策，推出0元入住專案，嚴若寧說，消費者在週一至週四期間，持振興券五千元，即可入住飯店兩晚，等於買一送一，而且不需要連續住兩晚，可以分開入住。

此外，位於新北三峽的大板根森林溫泉酒店，擁有十分適合帶著寵物探訪森林步道，飯店也精心提供寵物友善客房，房內除了提供狗屋、尿布墊、狗碗外，還提供寵物零食及寵物專屬使用的毛巾，是愛寵物的旅人不能錯過的住宿選擇。

而在花蓮瑞穗的天合國際觀光酒店，可說是毛小孩天堂，飯店提供寵物友善房型，除了給寵物的小屋、零食外，戶外陽台還有專屬毛小孩的狗屋，飯店腹地廣闊，大片的草皮，更能讓毛小孩盡情奔跑。

▼瑞穗天合國際觀光酒店。（圖／瑞穗天合國際觀光酒店提供）

▲瑞穗天合國際觀光酒店。（圖／瑞穗天合國際觀光酒店提供）

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