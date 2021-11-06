獨／貓狗陪上課、刺蝟當助教！這課程可帶寵物「瞄準500億萌商機」

記者許敏溶／台北報導

今年學測一名考生才因攜帶蜜袋鼯進試場違規被扣分，但台北城市科技大學旅館學程新學期開設「寵物友善旅館課程」，每位學生都可以帶著寵物上課，不只不會犯規，校方還與金普頓大安酒店產學合作，向業師學習寵物友善旅館知識，並帶著寵物實際到飯店體驗入住、飲食、休憩等服務流程，讓學生擴展旅館服務的多元專業，並瞄準台灣一年超過500億元的寵物商機。

▼城市科大開設「寵物友善課程」，讓學生到飯店實際學習飯店 接待顧客與其寵物相關流程。（圖／記者黃克翔攝）

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根據內政部、農委會資料預測，2020年下半年全台犬貓數將首度超過15歲以下孩童數，在2021年達295萬隻，首次超過283萬名孩童，而目前台灣寵物商機超過500億元，顯示毛小孩已台灣市場經濟新寵兒。

另根據Hotels.com寵物旅遊調查，從去年下半年開始，全球寵物友善飯店搜尋量比過往增加3倍，超過半數（54%）民眾旅行時會帶著寵物一起趴趴走。

為了讓學生抓緊萌商機，城市科大旅館學程在新學期攜手洲際酒店集團旗下的金普頓大安酒店進行產學合作，今年首度開設「寵物友善旅館課程」，共有兩個班級，主要學習內容包含「寵物友善旅館的經營規劃及行銷方案，相關環境設置房務整理及注意事項等」。

▼城市科大開設「寵物友善課程」，讓學生到飯店實際學習飯店 接待顧客與其寵物相關流程。（圖／記者黃克翔攝）

城市科大旅館學程主任張婷婷表示，根據調查，2021年犬貓總數大過15歲青少年數量，對於旅宿業來說，未來商機不只接待親子客群，未來親寵客群是值得發展的一塊，為了讓產業第一線趨勢接軌到學校，今年開設「寵物友善旅館課程」，並讓學生可以到飯店學習如何接待寵物等相關知識。

▲城市科大旅館學程主任張婷婷。（圖／記者黃克翔攝）

「寵物友善旅館課程」讓學生可帶著寵物到校上課，張婷婷說，多數學生都是攜帶貓狗到校，也有學生帶兔子，並邀請業界講師到校進行課程講座，將業界已經成功經營的案例導入到校園進行經營分享與傳承，讓學生了解飯店經營與設施規劃，以及接待親寵顧客時與一般旅客不一樣地方。

而該課程講師還曾攜帶「刺蝟」到學校上課擔任「助教」，學生對「刺蝟助教」愛不釋手，張婷婷認為，新的內容與方式除了讓學生上課不再感覺到枯燥且更有趣，校方還安排學生到金普頓大安酒店進行實習，讓學生的學習能緊密地與業界發展接軌，把理論課程從實做中發揮出來，讓學生畢業後能更快與業界銜接。

▼「寵物友善課程」助教竟是刺蝟。（圖／台北城市科大提供）

日前《ETtoday新聞雲》也直擊學生帶到寵物，到金普頓大安酒店進行實際參訪及飯店服務體驗，城市科大旅館系大四生張繡瀅也帶著愛狗「popo」到場，她說，可以在這樣的大旅館學習接待帶著寵物的客人，是一個很難得經驗，對未來工作很有所幫助，而且到學校上課時，可以帶著寵物「popo」進教室，很多同學都喜歡跟「popo」玩，上課非常有趣且開心。

▼「寵物友善課程」助教竟是刺蝟。（圖／台北城市科大提供）

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