八大源最後獵人宋義利　整修回鄉之路過世…族人告別禮拜緬懷　

▲旗鹽山八大源最後的獵人嘎瑪─宋義利過世，帶著勇士到旗鹽山八大源取聖火 。（圖／瑪家鄉長梁明輝提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

瑪家鄉旗鹽山八大源最後的獵人宋義利上月底不幸過世，由於他生前一再提醒後代子孫不要忘本，並經常返山整修射鹿吊橋到八大源的步道、返鄉之路，讓這一條路比較好走，許多族人看了都非常感動，得知他不幸消息，全鄉族人震驚，同感哀悼，明天(6日)將為他舉辦告別禮拜，緬懷他對族人貢獻。

瑪家鄉長梁明輝說，八大源族人4、50年前早已遷居山下的新排灣，但是族人都知道嘎瑪捨不得離開故鄉，常一個人住在山上，說要守著家園(旗鹽山八大源-排灣族的發源地)。

嘎瑪常提醒族人及子孫不要忘本，要常回鄉整理家園，最好有一天能大團圓，一起在八大源過收穫祭。為了鼓勵子孫回鄉，常常一個人當志工整修射鹿吊橋到八大源的步道(回鄉之路)，讓這一條路比較好走，許多族人看了都非常感動。

梁鄉長說，讓他難忘的是2015年8月11日，辦理全鄉運動會暨60週年豐年祭的前二天，他和排灣村長金天光及20位勇士、8位公所人員到旗鹽山八大源（多數排灣族人的發源地）去取聖火。當時帶領大家上山尋找到真正發源地的人就是嘎瑪-宋義利耆老。

那一趟取火的路程非常艱苦難行，因為正值颱風剛過，路況不佳，大家冒著生命的危險爬山涉水。但是嘎瑪-宋義利卻走得很輕鬆，沿途還對這一群晚輩說著排灣族傳說歷史故事。好不容易走到目的地，他累得癱坐在一棵大樹下，嘎瑪微笑著對他說：「鄉長！辛苦了！非常感謝你回到祖先住的地方，相信所有的祖先都會很高興，我今天也是很歡喜，那麼多的族人回鄉！」

「嘎瑪，明天就是族人要為您舉辦告別禮拜的日子，我到現在還不敢相信您離開了我們?明年4月瑪家鄉即將主辦全國排灣族魯凱族運動大會，您不是曾答應要再度陪我上旗鹽山取聖火嗎?您離開了，我該怎麼辦?」

梁明輝指出，宋義利耆老是部落公認的的英雄獵人，英勇、有智慧、有使命感、愛家、愛族人，是原住民晚輩們要學習的典範。嘎瑪！感謝您這一生為族人犧牲奉獻、盡心盡力，「我們永遠愛您、懷念您，我們也相信您會安息主懷，躺在主為您安置的天堂住家！」。