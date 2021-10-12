屏東三地門前鄉長包庇出納侵占公款27萬元　判刑8月定讞

▲三地門前鄉長歸曉惠，包庇屬下侵占公款，自己也遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／123rf）

記者吳銘峯／台北報導

屏東縣前三地門鄉長歸曉惠，遭廉政署查出她包庇公所的出納，侵占公款27萬餘元，一審將歸女判刑1年4月，上訴二審後，改判有期徒刑8月。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。

判決指出，歸曉惠自2016年6月間起到2018年12月底止，擔任屏東三地門鄉鄉長；同案被告蘇美蓮，自2013年8月起至2017年8月止，擔任鄉公所的主計主任。另外侵占公款的孫姓出納，則自2012年4月起，到2016年6月止，均擔任鄉公所的出納人員，孫女還有重要的業務，就是向三地門鄉清潔隊收取清潔規費。

但孫女因家境拮据，在2015年2月到2016年1月間，將9筆清潔規費、總計27萬餘元的費用，中飽私囊，未如實繳納進屏東縣內埔地區農會水門辦事處。辦事處人員向廉政署舉發，檢廉單位聯手發動偵查行動，除了帶回孫女外，也認為歸女、蘇女等2人均知情而包庇，一併帶回偵訊。檢方最後依照《貪污治罪條例》「直屬長官包庇屬下貪污罪」，對歸女、蘇女2人提起公訴。

一審法院審理後，將歸女判刑1年4月、褫奪公權2年；蘇女判刑1年2月、褫奪公權1年，但宣告蘇女緩刑2年。

案經上訴，高等法院高雄分院二審審理時，蘇女放棄上訴，先行定讞，至於歸女部分，高雄高分院認為當時孫女犯貪污罪嫌後，歸女雖知悉，但考慮到憐憫孫女家境以及辦公室士氣的關係，故不舉發；但歸女也確實指示孫女主管，應請孫女回填款項，孫女也確實繳回犯罪所得。此外，高雄高分院也認為本案犯罪情節尚非深重，故依照刑法「情堪憫恕」規定減刑，最後將歸女判刑8月、褫奪公權1年。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。