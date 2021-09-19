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藍軍力挺直攻花蓮市長　吉安鄉長游淑貞：8年任期做好做滿

▲游淑貞三年前走馬上任充滿挑戰的鄉長使命，一路走來，無怨無悔。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

游淑貞三年前走馬上任充滿挑戰的鄉長使命，一路走來，無怨無悔。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市長魏嘉賢2022任期屆滿，外傳花蓮藍軍支持群正醞釀力挺吉安鄉長游淑貞跨溪直攻花蓮市長寶座，但游淑貞強調：8年鄉長任期做好做滿，是鄉親對她的寄望，目前她並沒有參選市長的具體規劃！

「真愛吉安．幸福不斷！」游淑貞感謝鄉親好友們給她滿滿的鼓勵和肯定，三年前承擔「幸福的任務」，走馬上任充滿挑戰的鄉長使命，歷經996天夜以繼日地引領公所團隊，致力打造吉祥安和之鄉，一路走來，無怨無悔。

▲游淑貞三年前走馬上任充滿挑戰的鄉長使命，一路走來，無怨無悔。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼游淑貞與鄉親攜手共構優質的生活天地，希望提供鄉親更優的生活品質。

這三年來儘管工作辛苦，但陸續看到吉安處處展現的建設亮點，與鄉親攜手共構優質的生活天地，她相當欣慰，潔淨家園、防汛演習等不一而足，多次拿下全縣城鄉閱讀率、部落建設、社會福利等評比冠軍，執行績效有目共睹，不過，軟硬體建設仍有待大破大立，總希望提供鄉親更優的生活品質。

▲游淑貞三年前走馬上任充滿挑戰的鄉長使命，一路走來，無怨無悔。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

游淑貞指出，她每天為堅守八萬三千餘吉安鄉親的適性生活環境而努力，懇請鄉親也能給她扎根服務吉安八年的機會，履行「繽紛吉安．幸福城鄉」的願景，「疫情期間，口罩戴好戴滿，而我在鄉長任內，會做好做滿！」

由於國民黨籍的花蓮市長魏嘉賢任期屆滿後，必須推舉市長人選，面對極可能參選的實力派民進黨籍縣議員張美慧，藍軍支持者為求勝選，期盼同樣實力雄厚的游淑貞能轉戰花蓮，一決雌雄。

有藍軍支持者表示，游淑貞有吉安鄉長行政經驗，加上縣議員服務期間，服務範圍也擴及花蓮市，還有前縣長傅崐萁力挺；由她代表藍軍參選，是不二人選。最近游淑貞頻遭點名與勸進，讓她備感耳語壓力，她希望步步為營，一切以順利推展八年鄉政為首要目標。

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