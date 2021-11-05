無塵室工程師「爆胎困中橫」快哭了　驚遇貴人「600秒置換術」

▲▼合歡派出所員警自備專業工具救援，10分鐘就完成備胎更換，熟練技術令車主驚嘆不已。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮合歡派出所員警呂小平憑藉在山區多年磨練出的黑手技術，協助來自屏東的林姓夫妻脫困，獲助的林男平日從事電腦業工程師，看見山區員警展現熟練的換胎技術，讓他這位長久位處高科技無塵實驗室的工程師，親眼看見領域外的另一種專業技術，不禁讚嘆員警發揮「術業有專攻」的服務專業，感佩不已。

日前下午林姓遊客夫妻2人開車到慕名已久的中橫遊玩，不幸在台8線慈恩端東端發生爆胎事故，因人生地不熟遂向合歡派出所求助，警員呂小平獲報後，詢問該車爆胎情形及自備之工具後，立即攜帶千斤頂、扳手、鎢鋼套筒等工具馳赴現場救援。

到達現場後，發現林男正用陽春千斤頂拼命頂起爆胎車輛，但只能頂起些微高度而已，警員呂小平見狀立即上前協助，首先用鎢鋼套筒及扳手將爆胎之4個螺絲轉下，再用2.5噸之千斤頂撐起車體，拆換備胎、降下千斤頂，再將螺絲鎖緊，全程一氣呵成，整個換胎作業僅花了10分鐘，讓林男驚嘆不已。

由於林男備胎胎壓不足，警員呂小平遂請林男尾隨警車回到合歡所，用所內固定之大型空氣壓縮機幫他打氣，並協助查詢霧社、埔里地區的輪胎行位置、電話，讓他能就近找輪胎廠補好爆胎，以策安全。

員警處理的整個過程，展現精湛迅速之黑手技術令受助的林男讚嘆不已，也對員警為他考慮到的安全問題表示感激，對員警這一套貼心的為民服務SOP大開眼界，直呼沒想到在高山上也能獲得安全無虞之警察照顧。

新城分局分局長林育旺指出，員警順應地域性培養出工作技巧，能保護及在危難中協助民眾，分局樂觀其成並鼓勵精進，達成警察任務「防止一切危害」的目標。