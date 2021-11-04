快訊／台南公寓火舌衝天　3人受困警消破門搶命

▲台南市南區新建路29巷內公寓住宅發生火警，台南市消防局出動大批消防人車前往搶救，並派員進入火場破門搶救3名受困民眾脫險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區新建路29巷內公寓住宅4日上午8時47分許發生火警，台南市消防局出動大批消防人車前往搶救，消防人員發現3樓陽台冒出火舌濃煙，馬上進行射水搶救，另有3民眾受困，消防人員派員進入火場破門搶救受困民眾脫險，在消防人員全力搶救下，火勢約30分鐘撲滅，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

台南市消防局119勤務中心於4日上午8時47分許據報，台南市南區新建路29巷內有公寓住宅發生火警，馬上出動中正分隊、南門分隊、大橋特搜分隊、德興中隊、德興分隊、永華分隊、灣裡分隊、第七大隊等近20部各式消防車輛前往搶救。

消防人員到場發現3樓陽台冒出濃煙火舌，屋內無人受困，消防人員馬上射水搶救，惟3、4樓部分有民眾受困屋內，消防人員並進入搜救，4樓住戶因房門變形無法開啟，消防人員破門進入，將受困的女子救出至安全地點，該女子意識清醒，幸好未受傷。另外，消防人員也救出3樓之2名民眾脫困，未受傷。

火勢在消防人員全力搶救下，於上午9時7分許撲滅，並進行殘火處理及排煙，初步勘查燃燒面積約20平方公尺，全案起火原因及財物損失由消防局調查中。