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賞美景起身頭暈目眩！花蓮翁險跌邊坡　警及時救援

▲▼老翁停車於路旁觀賞美景，突然頭暈目眩重心不穩，機車滑落邊坡，人也差點跌落。（圖／玉里警分局提供，下同）

老翁停車於路旁觀賞美景，突然頭暈目眩重心不穩，機車滑落邊坡，人也差點跌落。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局玉里分局永豐派出所副所長陳錦生，日前巡視轄區路經台23線5公里處，發現有1名老翁佇立路旁招手求助，員警上前表達關心，發現老翁駕駛的普通重型機車已掉落邊坡，所幸老翁毫髮無傷，僅僅機車輕微受損，便立即聯繫待命服勤警員到場支援，2人合力將機車從雜草叢生的邊坡移回路面。

▲▼老翁停車於路旁觀賞美景，突然頭暈目眩重心不穩，機車滑落邊坡，人也差點跌落。（圖／玉里警分局提供，下同）

員警將老翁扶起並招來同仁協助將機車抬上路面。
     
副所長陳錦生表示，曾姓85歲老翁當天從田裡工作結束騎車返家，心想說許久沒有看看群山環繞的風景，便停於路旁歇息觀賞美景，起身牽車時突然頭暈目眩重心不穩，摩托車竟往一旁邊坡倒下，所幸僅有摩托車滑落邊坡，人無大礙。

▲▼老翁停車於路旁觀賞美景，突然頭暈目眩重心不穩，機車滑落邊坡，人也差點跌落。（圖／玉里警分局提供，下同）

老翁向警方表示，回想當時場景感到怵目驚心，一旁就是約1公尺深的邊坡，還好沒有連人帶車掉下去，不然後果恐怕不是車損這麼簡單。老翁對副所長及時給予協助，頻頻致謝，直呼警察真是百姓的好厝邊。
       
玉里分局分局長温基興表示，花蓮處處是美景，值得民眾停下腳步欣賞，但欣賞美景時也務必注意安全。另外也溫馨提醒年長者外出或從事體力工作要多注意身體狀況及量力而為，外出盡量由家屬陪同，以免身體突發狀況而發生憾事。

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