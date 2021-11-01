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花蓮美崙深夜大火　連棟鐵皮屋燒光...老夫妻受困2小時獲救

▲▼花蓮市美崙工業區31日晚間傳出火警，火勢相當猛烈，有8間鐵皮屋全毀。（圖／記者柯政誟提供，下同）

花蓮市美崙工業區31日深夜傳出火警，火勢相當猛烈，有8間鐵皮屋全毀。（圖／記者柯政誟提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市美崙工業區華東路31日晚間11點傳出火警，由於火勢相當猛烈，已知有8間鐵皮屋全毀，屋內有一對老夫妻一度在現場失蹤，所幸受困約2小時被救出，身體有擦傷並有輕微嗆傷，火勢在凌晨1點20分受到控制，火災原因尚待火調組釐清。

▲▼花蓮市美崙工業區31日晚間傳出火警，火勢相當猛烈，有8間鐵皮屋全毀。（圖／記者柯政誟提供，下同）

由於失火現場為一排鐵皮加木造平房，且到處堆放的都是易燃物，火勢相當猛烈，衝天火光照亮原本寧靜的深夜，遠在數公里外都可看見熊熊火光。火勢一度受到控制，但因東北季風增強，大風助長火勢再度延燒，消防局調派近6個分隊消防車前往現場救援，最終火勢在凌晨1點20分受到控制。

▲▼花蓮市美崙工業區31日晚間傳出火警，火勢相當猛烈，有8間鐵皮屋全毀。（圖／記者柯政誟提供，下同）

▲▼大風助長火勢一發不可收拾，消防局派出近40輛消防車、出動上百名警、義消人員救火。

消防隊獲報抵達現場時，鄰居表示屋內有一對鄭姓老夫妻一度找不到人，最後在受困近2小時後，消防人員鋸開鐵皮將鄭姓夫妻從房屋後方院子內救出，所幸2人只有擦傷及輕微嗆傷，無生命危險。

獲救鄭姓老翁事後仍心有餘悸表示，當天晚上他們9點多就休息了，大約11點曾起床喝水，不久就突然停電，並聞到濃煙味，他到客廳發現都是火苗，知道情形不妙，立即帶著行動不便的妻子往後面跑，躲在後院空地，但被隔壁工廠的鐵皮阻擋無法逃出。

▲▼花蓮市美崙工業區31日晚間傳出火警，火勢相當猛烈，有8間鐵皮屋全毀。（圖／記者柯政誟提供，下同）

鄭姓老翁打電話給女兒求救，消防隊獲報後，用電鋸鋸開鐵皮才將鄭姓夫妻安全救出，2人都被送到醫院診療，2人身上都有一些擦傷，婦人還有輕微嗆傷，續留院觀察。

花蓮縣消防局表示，現場為一排屋齡40多年的木造連棟老平房，外面包覆鐵皮並加蓋，由於現場太多易燃物加上東北季風增強，火勢一發不可收拾，消防局計派出近40輛消防車、出動100多名警、義消人員。目前正由火調科深入了解起火原因。

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