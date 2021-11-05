名建商控好友侵吞2億　「天母紘琚」豪宅合建糾紛7人不起訴

▲曹坤茂(圖)被建商好友邱名福控告涉嫌侵占2億元，檢察官調查後處分不起訴 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

知名建商邱名福指控好友曹坤茂，講好由曹出名擔任建設公司負責人，賣了房子獲利對分，卻涉嫌侵吞、挪用包括「天母紘琚」等豪宅建案獲利約2億元，台北地檢署調查後認為，邱並非委任曹做事，2人應是合夥關係，並無背信問題，且邱為動用資金為公司周轉也無可厚非，5日處分曹和公司董事、職員等7人不起訴。

這起侵占官司牽涉到的建案包括台北市天母地區「天母紘琚」、北投的「磐琚天母」，其中位於中山北路七段的天母紘琚，採獨棟雙拼，共22層，3月間才成交1戶225坪，每坪114萬元、總價1億8388萬元，是該區具指標性豪宅。

禾琚集團負責人邱名福原本從事殯葬葉，多年前涉足建築，但因個人債信問題，在2005年間找曹坤茂借名登記擔任「紘琚建設」負責人，由邱取得土地後，曹去向銀行貸款興建天母紘琚，並說好售屋獲利對分，但曹事後懷疑，當初用來成立紘琚建設的資本額5000萬元被邱私吞，此外，曹坤茂還涉嫌在興建磐琚天母時，私自挪用向銀行申貸的1.5億元資金，總計涉嫌侵占達2億元。

▲天母紘琚每戶要價破億，是當地具指標性豪宅。（資料照／記者邱顯燁攝）

檢察官調查「天母紘琚」豪宅案，發現會計人員在紘琚建設帳冊明細中，曾註記雙方沒有實際出資，且在建案銷售完畢後解散，明顯是一案公司，且根據雙方說法，邱、曹的關係應該是「合夥」，並非邱「委託」曹去處理事務；至於「磐琚天母」建案，則是由曹的家格建設公司出名興建，為了公司營運，周轉相關資金有其必要性，因無證據顯示曹涉嫌犯罪，因此處分全案不起訴。