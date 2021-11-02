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頂級英倫月子之家董座夫妻吞富商3.2億　入監前落跑遭通緝40年

▲▼京倫建設負責人李俊琳、胡白玫夫婦。（圖／記者吳銘峯攝）

▲京倫集團負責人李俊琳、胡白玫夫婦判刑定讞，入監前落跑遭通緝。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人侯佩岑代言京倫集團經營的高檔月子中心「英倫產後護理之家」，負責人李俊琳、胡白玫夫婦遭新加坡李姓女富商控告侵占投資款3.2億元，李、胡分別被判刑5年8月、5年2月定讞，台北地檢署傳喚2人到案發監，卻毫無下文，經傳拘無著，已於10月27日對2人正式發布通緝，通緝時效長達40年。

京倫集團旗下有京業、昇邦等多家建設公司，其間更有著名的「英倫產後護理之家」，走高價位市場，包含藝人侯佩岑、劉若英、范瑋琪都曾入住，連已故國標舞天后劉真，生產後也選擇這裡。

新加坡李姓女富商日前出面指控，與胡白玫認識超過20年，雙方原本感情極好，還在2011年間與胡女夫婦共同簽下投資協議，由女富商出資4億元、李氏夫婦出資4億5千萬元，雙方各分潤一半，共同開發台北市小南門附近的93坪國有地，但李氏夫婦卻挪用款項，投資公司其他事業。

李氏夫婦一審分別因業務侵占等罪，分別判刑5年6月與4年8月，上訴高院期間，李氏夫婦表示當初是希望盡快完成投資協議，分紅給女富商，另外雙方已經簽下和解契約，請求法院給予緩刑，讓公司順利完成開發案，但2人未履行完畢和解契約，二審加重刑度，將李俊琳重判5年8月，胡白玫也重判5年2月，經上訴最高法院在4月遭駁回確定。

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