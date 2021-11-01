撿走5000元手機不肯還　肖貪婦人付2倍代價換緩刑

▲吳姓婦人撿走5000元手機不還，挨告後賠償9900元換取緩刑。（示意圖／資料照片／記者陳以昇攝）

記者黃哲民／台北報導

新北一名吳姓婦人去年到郵局辦事，A走樊姓婦人遺留在櫃臺的1支價值約5000元的手機，收到樊婦傳來索討簡訊也不理會，被查獲後仍堅稱清白，但她的犯行在監視鏡頭下全部現形，台北地院依侵占脫離本人持有物罪判吳婦罰金1萬元，因吳婦已賠樊婦9900元和解，法官一併宣告吳婦緩刑2年，可上訴。

年近7旬的吳婦去年（2020年）12月9日下午3時許，到新北市新店區一間郵局洽公，瞄見櫃臺有1支別人忘記帶走的粉紫色三星手機，她拿起來翻看後，塞進自己皮夾下方，裝作若無其事收進包包裡帶走，殊不知她的舉動已被郵局的監視器全都錄。

樊婦折返郵局發現手機不見，傳簡訊到自己手機請拾獲人歸還沒下文，經郵局提供監視畫面確認被吳婦撿走，樊婦設法聯繫吳婦索討，吳婦堅稱清白，宣稱她自己的白色哀鳳手機因保護殼泛黃，在監視畫面中被誤認成樊婦的粉紫色手機，直到被起訴，吳婦才鬆口認罪，但樊婦價值約5000元的手機已不知去向。

法官審理認為吳婦貪小便宜的偏差觀念很不足取，考量她沒前科、已坦承犯行並賠償樊婦9900元達成和解，應無再犯之虞，依侵占脫離本人持有物罪判她罰金1萬元，緩刑2年，可上訴。