AV看太多！噁男病房掏下體放她手上磨蹭　嫩妹嚇醒奔護理站求救

男子趁病房隔壁床女子熟睡，竟脫褲露下體在對方手上磨蹭。圖為示意圖。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

李姓男子因母親住院陪病，發現隔壁床女病人小馨（化名）是一名年輕漂亮妹，凌晨趁對方熟睡，跑到病床邊脫褲，將下體放對方手上磨蹭，小馨驚醒後逃到護理站哭訴求救。台中高分院審結，認為事證明確，依乘機猥褻罪判李男10月徒刑。全案仍可上訴。

判決書指出，李姓男子因為母親住院，2019年12月27日在醫院病房辦照顧母親。他發現隔壁床年僅21歲，因為肺炎住院的女病人小馨頗有姿色，凌晨3點半探頭發現她獨自一人睡覺，竟然跑到她病床旁，脫掉自己的褲子，把小弟弟放在小馨左手掌磨蹭抽動。

小馨感覺她的「左手被頂住，碰一下、又碰一下，感覺在抽動」而醒來，發現李男竟然全裸將下體放在她手上，立刻下床按求助鈴，並跑出病房跟護理站的值班護理師求救說「有人非禮」。她也聯絡她男友哭訴，男友才回想起，回家前有發現，李男隔著病床窗簾縫隙在偷看，應該是在注意他在不在，經報警後，李男遭警方依法送辦。

李男雖坦承當時確實跟小馨在同一病房裡，有「起身去拉病床間的床簾，有感覺碰到第二床病人的手」但他不認識對方，也沒有對她做出猥褻動作。其辯護律師也說，告訴人對於被告當天到底是全裸或半裸，說詞反覆，也未提到被告身上有刺青特徵；被告患有巴金森氏症，肢體不協調，不可能在短暫時間從全裸變為衣著完整，不被他人發現有異狀，由此可證小馨說詞有瑕疵不可採信。

法官審理後認為，小馨男友事前就知道李男在偷窺，常情一定會將窗簾拉上，李男卻無故出現在小馨病床旁，還碰到對方的手。另外，小馨雖然無法確認李男到底是全裸或半裸，但人受到驚嚇時是很可能忘記，或沒觀察到，每個人事發後的反應本來就不一。

另外，根據醫院鑑定報告，李男雖有巴金森氏症，肢體靈活度比常人為低，但他在「生活自理」項目之「穿衣」及「動作活動」項目之「扣一般扣子」都屬「輕度」，不須使用相關輔具或需別人幫忙，最後認定他確實有乘機猥褻小馨。

法官審酌，李男假借照顧住院母親，乘機猥褻小馨，欠缺對女性身體自主權尊重，造成身心傷害。事後否認犯行，未與對方和解及取得諒解，最後依乘機猥褻罪判10月徒刑。李男不服上訴，台中高分院審理後維持原判，全案仍可上訴。

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