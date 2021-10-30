Dcard討論「哪個星座渣」　他留言13字結果遭判刑

▲男子在「哪個星座渣」文中留言，法官認為已觸犯恐嚇公眾罪。（圖／翻攝Dcard）

記者李忠憲／台中報導

網路留言要三思！許姓男子看到匿名交流平台「Dcard」，有人發文「大家覺得哪個星座渣」，竟然留言說「愛搬弄命理的人，我要殺光你們」，網友看到立刻報警。台中地院審結，認為許男文字已觸犯恐嚇公眾罪，判刑2月，易科罰金6萬元。全案可上訴。

研究所肄業的許姓男子，今年4月3日上午在彰化老家滑手機，瀏覽匿名交流平台「Dcard」文章，看到有人在星座版中發文說「大家覺得哪個星座渣」、「好多人說射手 射手渣在哪裡勒 你們覺得呢」。他竟然上去留言說，「愛搬弄命理的人，我要殺光你們」。網友看到後立刻報警，警方也循線找到人在台中租屋處的許男，並依法送辦，文字也已刪除。

許男坦承那些文字是他寫的，他辯稱，因為自己個人經驗，對搬弄命理玄說的人不滿，才會留這些話。他也說，「知道這種情緒發言，在這種公開平台，有些人看到會害怕」。

法官審理後認為，許男只為了發洩自身情緒，竟然在公眾皆可見聞的網路平台上，發佈恐嚇公眾生命、身體安全的文字，導致網友感到恐懼，事證明確。考量他目前無業，仰賴父母親扶養，依恐嚇公眾罪判2月徒刑，可易科罰金。

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