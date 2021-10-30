　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

Dcard討論「哪個星座渣」　他留言13字結果遭判刑

▲▼男子在DCARD討論哪個星座渣文中留言，法官認為已觸犯恐嚇公眾罪。（圖／翻攝DCARD）

▲男子在「哪個星座渣」文中留言，法官認為已觸犯恐嚇公眾罪。（圖／翻攝Dcard）

記者李忠憲／台中報導

網路留言要三思！許姓男子看到匿名交流平台「Dcard」，有人發文「大家覺得哪個星座渣」，竟然留言說「愛搬弄命理的人，我要殺光你們」，網友看到立刻報警。台中地院審結，認為許男文字已觸犯恐嚇公眾罪，判刑2月，易科罰金6萬元。全案可上訴。

研究所肄業的許姓男子，今年4月3日上午在彰化老家滑手機，瀏覽匿名交流平台「Dcard」文章，看到有人在星座版中發文說「大家覺得哪個星座渣」、「好多人說射手 射手渣在哪裡勒 你們覺得呢」。他竟然上去留言說，「愛搬弄命理的人，我要殺光你們」。網友看到後立刻報警，警方也循線找到人在台中租屋處的許男，並依法送辦，文字也已刪除。

許男坦承那些文字是他寫的，他辯稱，因為自己個人經驗，對搬弄命理玄說的人不滿，才會留這些話。他也說，「知道這種情緒發言，在這種公開平台，有些人看到會害怕」。

法官審理後認為，許男只為了發洩自身情緒，竟然在公眾皆可見聞的網路平台上，發佈恐嚇公眾生命、身體安全的文字，導致網友感到恐懼，事證明確。考量他目前無業，仰賴父母親扶養，依恐嚇公眾罪判2月徒刑，可易科罰金。

【更多新聞】

美食街桌上一盒甜甜圈太誘人　他帶走吃掉2個結局曝光

斜槓專賣裸照＋原味內褲削百萬　老婆蒙鼓裡還幫寄性感內衣

2022武陵櫻花季2／12登場　預約登記日期曝光

 

►減油90%的料理神器來了！

ET快訊
LINE最新公告！「這些手機」將無法使用LINE PAY
同學包禮金「500元+2個硬幣」　新娘傻了！網力挺：人家盡力
拒絕啪啪「妳性慾怎這麼強！」人妻淚：三個月沒做了
澎恰恰《魷魚遊戲》第3集「龍龍登場」！001號是大驚喜
遭爆王必勝小三　護理師回應了！
冷冬報到！冷空氣襲台時間點出爐
蔡憶凡輕生遺體送往二殯　爸爸皺眉說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／楠梓仙溪驚見「人頭」　1男從地景橋跳下插入底泥

Dcard討論「哪個星座渣」　他留言13字結果遭判刑

透天厝火警濃煙狂竄1女受困3樓　警消噴水架梯衝場搶命

草東鼓手驚傳輕生遺體送往二殯　父悲皺眉：少聯繫但知道她回來

「草東」鼓手陳屍房內　防疫旅館低調：細節無法回答

快訊／草東沒有派對鼓手陳屍防疫旅館　父兄急奔認屍卻被擋

人妻偷吃狂曬恩愛！被趕出門索性「同居小王」　綠帽夫氣瘋

獨／疑輕生主因！憂無法見最後一面　草東鼓手IG崩潰：姊姊愛你

等家屬到場！草東沒有派對鼓手輕生　「遺體浮屍斑」暫留防疫旅館

快訊／樂團「草東沒有派對」鼓手驚傳輕生　陳屍防疫旅館

被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

《想見你》李子維手機影片藏2年！　第1集「男友視角」公開有彩蛋～

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

孫德榮病榻心繫華納官司揭「音樂黑洞」　看天王出走：不意外...怒控「吃人不吐骨頭」

路口上演天能？駕駛疑誤入死巷　緊急「ctrl+z」倒退嚕回頭右轉

祖孫過斑馬線遭轉彎車直衝撞飛 車主急下車驚壞：A柱擋住沒看到

賈靜雯被女兒抗議「很久沒陪睡搞搞了」　「萬聖節終於擺脫公主風」讚修杰楷神隊友

快訊／楠梓仙溪驚見「人頭」　1男從地景橋跳下插入底泥

Dcard討論「哪個星座渣」　他留言13字結果遭判刑

透天厝火警濃煙狂竄1女受困3樓　警消噴水架梯衝場搶命

草東鼓手驚傳輕生遺體送往二殯　父悲皺眉：少聯繫但知道她回來

「草東」鼓手陳屍房內　防疫旅館低調：細節無法回答

快訊／草東沒有派對鼓手陳屍防疫旅館　父兄急奔認屍卻被擋

人妻偷吃狂曬恩愛！被趕出門索性「同居小王」　綠帽夫氣瘋

獨／疑輕生主因！憂無法見最後一面　草東鼓手IG崩潰：姊姊愛你

等家屬到場！草東沒有派對鼓手輕生　「遺體浮屍斑」暫留防疫旅館

快訊／樂團「草東沒有派對」鼓手驚傳輕生　陳屍防疫旅館

樂天董事長簡明仁辭世！　公司回應：相當哀痛

南韓前總統盧泰愚今辦告別式！遺孀坐輪椅「掩面落淚」　將入葬坡州

奧運輕艇國手張筑涵首體驗臺中女力女麗　拳擊有氧、瑜伽獲好評

1萬多人要教召14天！國防部證實：這族群優先召集

王柏融明年回樂天？曾豪駒：有實力繼續留在日本

秋冬開架彩妝最堆抗！初吻小鋼筆台灣等到了、三色修容餅混刷不失手

LINE公告：中國手機將無法使用LINE PAY

黃鐙輝遭民眾飆罵三字經　《顧巢》下戲狂靠灌酒

胡宇威建議《全明星3》下禁慾令　黑臉警告：背黑鍋值得嗎

不滿被勞檢？勞動局查職災　環保局竟開13輛垃圾車包圍勞檢處

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

社會熱門新聞

獨／疑輕生主因！草東鼓手IG崩潰

台中22歲男遭虐殺！3女在遺體旁滑手機

快訊／樂團「草東沒有派對」鼓手驚傳輕生

女遭性侵棄屍！色魔竟因「難再犯」免死

性侵熱區不在暗巷或摩鐵　原來淫魔最愛「這2地點」

妻難產變植物人！夫喊「無夫妻之實」訴離　結果出爐

即／草東沒有派對鼓手亡　父兄急奔認屍卻被擋

撞新光三越門骨折　貴婦求償落空

即／首例！高雄女逼混打BNT　大鬧接種站被上銬

即／高雄女逼混打BNT遭上銬！衛生局搬法條曝下場

草東鼓手驚傳逝世　父皺眉：平常少聯繫

砂石車不滿妹妹鑽車「頂她屁股2下」倒地　家屬哭求畫面

台中粗工遭虐殺！監視器拍下最後一餐

外送員下班前接一單…竟慘淪「詐欺幫兇」

更多熱門

相關新聞

一開驚呆！高顏值「0毛孔麥香魚」震驚了

一開驚呆！高顏值「0毛孔麥香魚」震驚了

「麥香魚」是麥當勞的夯品之一，跟很多漢堡不同，麥香魚的漢堡皮上並沒有芝麻，也比較容易出現凹痕，所以見到這一幕，讓她覺得超療癒。有女網友在《Dcard》發文「這個顏值可以嗎？」說她點了一個麥香魚，打開紙盒蓋後驚呆「竟然看到在熱門板會出現的高顏值麥香魚！」也讓其他人直呼「想搓！」

最傲嬌「4星座」，第一名不怕沒人愛

最傲嬌「4星座」，第一名不怕沒人愛

女曝「全面省錢法」　意志力讓網跪

女曝「全面省錢法」　意志力讓網跪

女友曖昧討嘉明的味道　純情男遞1杯GG了

女友曖昧討嘉明的味道　純情男遞1杯GG了

交往3年沒接過吻！準新娘要求聘金「30萬→100萬」

交往3年沒接過吻！準新娘要求聘金「30萬→100萬」

關鍵字：

Dcard星座恐嚇台中地院

讀者迴響

熱門新聞

帥富豪爆爽砸上億包養「大戰7仙女」！

獨／疑輕生主因！草東鼓手IG崩潰

印錯包裝讓公司噴10萬　他出動母親決戰老闆

露肩裝也上榜！「最醜穿搭」第一名爆反感

快訊／草東沒有派對鼓手驚傳陳屍防疫旅館

超商「咖啡買1送1」剩2天！

「20種工作」在10年後恐式微消失！

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

韓網紅逝世1年半　媽媽「也跟著走了」

劉謙手速太快「肉眼看不到」！網放慢40倍嚇到發毛

30公分超大一根完全入體　30歲男衝醫院醫夾到崩潰

王必勝小三炫包爽回「打算買房」

台中22歲男遭虐殺！3女在遺體旁滑手機

名人外遇下神壇！PTT「狂點名1位」依舊王者

嘉義市普發2000元現金拚振興　截止時間曝

更多

最夯影音

更多
被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰

被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰
牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

《想見你》李子維手機影片藏2年！　第1集「男友視角」公開有彩蛋～

《想見你》李子維手機影片藏2年！　第1集「男友視角」公開有彩蛋～

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面