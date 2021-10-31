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社會 社會焦點 保障人權

向老婆求歡被拒！人夫硬來還「掏GG甩臉」…妻崩潰提告結局曝光

▲桃園市朱姓男子去年5月夥同黃姓與吳姓友人在某音樂商旅開唱，找來傳播妹陪唱，其中吳男對女子伸出鹹豬手還邀上床遭拒，朱男則出手毆打女子成傷。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲台中人夫求歡遭拒，竟試圖硬上老婆，造成妻子身心受創決定提告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人夫向妻子求歡遭拒，沒想到他竟脫光自己的衣物試圖硬上，還用下體打妻子的臉，遭對方抓鳥反擊後，又惱羞成怒狠甩妻子一巴掌起身離去。事後遭妻子告上法庭。法院依照強制性交未遂罪，將人夫判刑1年8月，可上訴。

判決指出，人夫2020年5月18日上午，與妻子一起送小孩上學，人妻返家後便進入房間內睡覺。而人夫則是進房脫掉妻子的衣物，伸手撫摸、抓捏其胸部，人妻被痛醒後，明確表示「不想要」，拒絕丈夫的求歡，但人夫竟不罷休，全身赤裸地強壓在妻子身上，徒手撫摸妻子下體，還咬妻子的乳頭，試圖用手侵入，但因妻子雙腿夾緊而沒有得逞。

人夫接著跨坐在妻子身上，壓制妻子並用下體甩打對方的臉部，強迫妻子替他口交。過程中人妻緊閉嘴巴，不斷反抗並扭動身體，最後終於成功掙脫，並伸手猛抓捏丈夫的大腿內側及下體反擊。人夫頓時疼痛不已，憤而猛甩妻子一巴掌，造成人妻右臉、左乳頭、雙膝、雙大腿均受有挫傷。

人妻事後氣炸，怒告丈夫強制性交未遂，並經法院調解離婚。台中地方法院勘驗各項事證後，認為人夫在婚姻關係中沒能尊重妻子的性自主權，造成妻子身心受創，受有創傷後壓力症候群，考量他坦承犯行、有悔意，但未獲得妻子原諒等情況，依強制性交未遂罪，將他判處有期徒刑1年8月，全案仍可上訴。

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