兒童遊戲場檢驗量能不足　台東縣府申請整批檢驗

▲台東縣政府積極向教育部爭取兒童遊戲場改善經費。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為改善學童遊戲環境，台東縣政府近年來積極向教育部爭取兒童遊戲場改善經費，自去年8月至12月教育部國教署已陸續核定補助縣內新生國小等75所國小、卑南國小附設幼兒園等47間附幼、2所專設園及9所鄉鎮市立幼兒園，總經費超過新台幣1億元進行改善。經設計規劃及施工，多數遊戲場將於今年底至明年(111)年4月底前完工。因全台兒童遊戲場檢驗能量嚴重不足且多設立於北部，致使許多學校恐難於期限內完成檢驗並開放使用。縣長饒慶鈴表示，為早日提供學童們一個安全無虞的遊戲環境並且快樂的成長及學習，縣府將統籌縣內已完工之學校遊樂設施及東海運動公園兒童遊戲場，以專案方式向檢驗機構申請整批檢驗，以加速檢驗認證流程。

台東縣政府表示，為符合國家標準局的各項要求，各遊戲場完工後，工程檢驗是最重要的環節，興建或改善後的場域須經第3方專業之檢驗機構認證完成並出具安全合格報告書方能開放啟用。不過，依據財團法人全國認證基金會網站公告資料，全台獲認證之兒童遊戲場檢驗機構僅有台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)等7家，且全國檢驗人員不到20人，另美商通用檢驗科技股份有限公司(GSL)CNS12642、CNS12643(遊戲場鋪面材料)權限遭暫時終止，使得檢驗量能原已匱乏之問題更為惡化，全台多數縣市反映部分檢驗廠商表達無法再接新案或暫不接單，影響學校辦理兒童遊戲場改善進度，台東縣地處偏遠，完工卻苦無檢驗公司協助之情況更形嚴重。

針對此1問題經向中央反映，國教署於10月29日「公立國民小學兒童遊戲場改善計畫」例行進度列管暨檢驗量能研商會議中，邀請經濟部標準檢驗局人員出席，會中承諾將協助各縣市媒合至少1間責任制的檢驗廠商，盡力協助各縣市加速完成相關檢驗程序，早日提供學童們1個安全無虞的遊戲環境並且快樂的成長及學習。

教育處指出，目前多數縣市面臨遊戲場已完工卻未能檢驗開放，學生、家長及社區民眾眼見已改善或新設之遊戲場拉起封鎖線，長達半年以上無法開放使用，除嚴重影響學生遊戲權益外，亦衍生履約爭議，台東縣亦無法避免。學校若貿然開放使用，除不符規範外，尚有保固疑義，再者若學生發生意外，將產生「責任歸屬」及「保險公司不願理賠」爭端，且縣府亦無法承擔如此風險，希望藉由專案申請整批檢驗方式來解決。