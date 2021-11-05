TTPush 5周年系列活動　6日正式開跑

▲TTPush 5週年系列活動6日正式開跑。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

擁有近10萬的會員及400間特約商家的TTPush APP已邁入第5年，為分享會員，台東縣政府將自11月6日起至12月5日，特別企劃舉辦TTPush 5週年-「台東金幣市集&東岸舖食節」系列活動，搭配「慢經濟」的元素設計了線上遊戲、闖關任務及金幣市集等活動，達到縣府發金幣、民眾花金幣、在地商家賺營收的經濟內循環效益。「餐車小聚.迷你市集」首場暖場活動將於6日下午1時起在台東市南京路市民廣場辦理，歡迎會員及民眾踴躍參加，活動網站： https://open.ttpush.app/pushup/2021/event）

TTPush 5週年特別企劃了「大富翁遊台東拿好禮」線上活動、「舖食地圖 闖關遊戲」線上結合實體活動及「不花錢花金幣完全攻略！」活動等，另外，為避免會員手上的金幣因期限到期歸零，還特別設計了本次活動的壓軸場「台東金幣市集-舖食大會」實體活動，將在12月4日（六）、12月5日（日）於南京路市民廣場隆重登場，並且號召了30間TTPush特約商家，好讓會員們可以狂歡消費，刺激在地經濟。

在12月5日下午是整個系列活動的最高潮，將邀請神秘佳賓抽出1位已完成28項闖關任務的幸運兒，並頒出這次系列活動的最大獎「Gogoro 3電動機車」1台。此外，而當日下午更安排了現場大彩蛋要送給現場參與的民眾喔!敬請期待。台東縣政府為了把這個好消息讓更多的人知道，還特別規劃了「餐車小聚」暖場活動，分別於11月份起的每個週六在「南京路市民廣場」(11月6日及11月13日)、「鐵花新聚落」(11月20日)及「台東縣立體育館前廣場-台東之眼」(11月27日)舉辦「東岸舖食節-餐車小聚」，舉辦了4場的前導活動，現場除了「連線TTFree送金幣(2,000枚)」外，還邀集各式創意餐車，提前與T粉們互動交流。台東縣政府邀請您一起來玩遊戲、花金幣、享美食、抽大獎。

台東縣政府國際發展及計畫處表示，為期1個月的「TTPush 5週年特別企劃」系列活動內容非常多樣有趣且獎項非常豐富，除了最大獎項Gogoro 3電動機車外，還有iPhone13手機等超過4,000個獎項等您抱回家。再次提醒會員， TTPush台東金幣今(110)年的到期日為110年12月16日晚上23時59分，在此邀請TTPush會員可以在12月4、5日來金幣市集來花幣，以免時間一到，金幣就歸零，那就十分可惜了。其他活動訊息可至「踢一下，台東金幣掉出來」Facebook官方粉絲專頁。