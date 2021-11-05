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台東豐里國小蚯蚓爬滿PU跑道　「堅持不入土」被曬乾

▲▼台東豐里國小出現大批蚯蚓爬滿跑道。（圖／翻攝自蘇俊榮臉書）

▲台東豐里國小出現大批蚯蚓爬滿跑道。（圖／翻攝自蘇俊榮臉書）

記者楊漢聲、林冠吟／台東報導

台東豐里國小4日操場驚見大片蚯蚓出現在操場跑道上，蚯蚓數量多到已將跑道覆蓋，密密麻麻的畫面令人怵目驚心。豐里國小總務主任蘇俊榮對此表示，雖然曾試圖將蚯蚓放回草地，但蚯蚓仍堅持不回土裡，只能眼睜睜看著蚯蚓被太陽曬成蚯蚓乾，不過豐里國小的多數師生也早已見怪不怪，反倒藉此機會讓孩童學習生命及環境教育課程，學習和大批蚯蚓共處。

密密麻麻的蚯蚓大片佔據跑道，幾乎已經看不出原本跑道的顏色，台東豐里國小4日操場跑道突然出現大量蚯蚓，讓路過的學生左閃右躲，深怕不小心踩到，也讓民眾看見直呼「頭皮發麻！密集恐懼症發作了」、「集體逃竄好可怕」、「不注意看以為是樹枝」。

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▲▼台東豐里國小出現大批蚯蚓爬滿跑道。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東豐里國小出現大批蚯蚓爬滿跑道。（圖／記者楊漢聲翻攝）

不過在豐里國小服務超過20年的總務處主任蘇俊榮早已見怪不怪，蘇俊榮表示，學校雖然曾試圖將蚯蚓放回草地上，讓牠們鑽回土裡，不過牠們堅持不鑽回去，想救也沒辦法，只能眼睜睜的看著牠們被太陽曬成蚯蚓乾。

豐里國小校長蔡建銘則說，可能因為學校發展足球特色，草地綠皮較多，面積更多達1萬300平方公尺，才會有這麼多蚯蚓出現，但也希望可以藉此教育孩童，讓孩童學習與蚯蚓共處。

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