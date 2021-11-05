伴你前行期待重生　台東縣衛生局推動家庭支持教育訓練

▲衛生局舉辦，培力志工參與成人藥癮者家庭支持服務教育訓練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

戒除藥癮是1條漫長而艱辛的路程，除了專業的醫療資源及心理治療輔助，更需要社會給予個案及家屬更多的關心及協助，台東縣衛生局特別於日前舉辦「培力志工參與成人藥癮者家庭支持服務教育訓練」，包括中心個管員及志工共36位學員參加，希望協助他們一同面對戒除藥癮道路上的恐懼，重新回歸人生正軌。

台東縣政府表示，高雄醫學大學執行「培力志工參與成人藥癮者家庭支持服務計畫」，特別與衛生局合作辦理培力志工教育訓練，鼓勵更多社區人力及志願服務工作者投入，並強化藥癮者家庭支持服務方案之宣導，提供有藥癮困擾者及家屬情緒抒發及心理支持管道，開發多元友善社區營造支持與接納之社區氛圍，並有效促進藥癮者復歸社會，期盼更多志願服務工作者能加入。

教育訓練課程特別邀請中國信託成癮防制暨政策研究中心執行長李宗憲，用風趣方式分享目前藥物濫用問題及趨勢，並提出娛樂性用藥與混合性毒品，對年輕族群危害嚴重性，會中也邀請李志恆教授及張麗玉副教授，提出許多寶貴實務經驗，讓志工更了解如何協助藥癮者家庭復原力與重新建立信任關係，伴你前行，期待重生，有助於藥癮者回歸社會。