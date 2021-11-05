衝超商開吃！最新「XO醬海鮮炒飯」爆滿滿海味　還吃得到Q彈蝦仁

▲ 7-11開賣最新XO醬海鮮炒飯，吃得到Q彈蝦仁。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

天氣變冷讓食慾也大開，7-11就推出全新「XO醬海鮮炒飯」，嚴選干貝、火腿慢火炒製XO醬，再加入米飯拌炒超邪惡，還能吃到XO醬醬燒蝦仁，每一口都是濃郁海味。全家則是將烤玉米店直接搬進門市內，每支烤玉米皆經過獨特烤工加上秘製醬汁，大口咬下吃得到超甜玉米粒，讓人一吃就停不下來。

7-11這次就和台北喜來登大飯店旗下知名粵式餐廳「辰園」合作，打造最新「XO醬海鮮炒飯」，由辰園主廚指導XO醬炒飯配方，7-11引進日本炒飯製程及專屬油品，使用新型炒飯機高溫將食材爆炒，精準掌握火候讓每顆飯粒都粒粒分明且香氣迷人，送進嘴裡是滿滿海味。

▲麻油雞飯糰也擁有超高人氣，上市至今熱銷超過150萬顆。



另外，7-11也有和台北喜來登大飯店「請客樓」聯名推出系列商品，尤其以「麻油雞飯糰」最受歡迎，Q彈米飯包裹著麻油雞腿及杏鮑菇，一口咬下充滿麻油、米酒、雞肉香氣，濃郁而不膩口，且11/8起搭配熱罐機指定熱飲或CITY CAFE熱美式還可享OPEN超值組合65元優惠。

▲超商吃得到逢甲夜市超夯「炳叔烤玉米」。（圖／全家提供，下同）

全家則是開賣台中逢甲夜市超人氣「炳叔烤玉米」，即日起於全家中賓店、板橋板農店、新莊北醫店以及中和佳和店搶先試賣，附近居民可要把握機會衝吃一波。

▲烤玉米刷上滿滿醬汁罪惡爆表。

炳叔烤玉米選用契作黃金蜜玉米，經過5道獨特烤工、4道秘製醬汁製成，大口咬下吃得到超甜玉米粒，皮薄軟嫩，尤其搭配醬汁可是讓人一口接一口，罪惡爆表。