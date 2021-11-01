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超商最新咖啡飲品來了！加了整包阿華田超邪惡　限時49元爽喝一波

▲▼7-11最新阿華田脆酷摩卡咖啡。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11全門市即日起開賣最新「阿華田脆酷摩卡咖啡」。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

記者周姈姈／台北報導

阿華田控一定要喝！就有超商開賣最新「阿華田脆酷摩卡咖啡」，香濃的拿鐵裡加了阿華田脆酷力，可以喝到麥芽香搭配可可的濃郁口感，且分為冰、熱，冷冷的天喝上一杯熱的根本超級幸福，即日起至11/16以前還可享優惠價49元，趕快把握機會嚐鮮喝一波。

7-11 CITY CAFE繼2019年與阿華田合作於嘉義以南地區門市限定販售「冰阿華田脆酷摩卡咖啡」，即日起再度攜手推出「阿華田脆酷摩卡咖啡」，且這次全門市都喝得到，更因應秋冬季節首度增加熱飲。

▲▼7-11最新阿華田脆酷摩卡咖啡。（圖／記者周姈姈攝）

▲這次阿華田脆酷摩卡咖啡還有熱的，冷冷的天非常適合買一杯來喝。

▲▼7-11最新阿華田脆酷摩卡咖啡。（圖／記者周姈姈攝）

▲即日起至11/16以前還可享優惠價49元，快把握優惠喝一波。

「阿華田脆酷摩卡咖啡」將香醇的拿鐵融合具獨特麥芽香氣的阿華田與香濃可可風味，並加入「阿華田脆酷力」，喝的時候就能品嚐到麥芽搭配可可的濃郁口感，每一口都充滿幸福感，即日起至11/16以前還可享優惠價49元，天氣冷冷的時候喝上一杯超滿足。

▲十三月「宇治抹茶系列」回歸開喝。（圖／十三月提供）

抹茶控則是不能錯過手搖飲品牌「十三月Tredecimber」升級版「宇治抹茶拿鐵」，這次精選日本進口宇治抹茶粉結合台灣在地小農鮮乳製成濃郁系抹茶拿鐵，每一口都能喝到奶香與抹茶濃苦滋味，讓人一口接一口。

除了經典款外，店家也激推加料版「宇治抹浮雲+招牌椰奶凍」全新喝法，咀嚼控一定要搶嚐鮮，即日起就能衝門市喝。

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