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超商獨賣！爆濃「韓國香蕉牛奶」變身冰棒　外觀還是一根香蕉太Q

▲▼Binggrae香蕉造型棒棒冰。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣韓國香蕉牛奶棒棒冰，不僅外型可愛，口味更是邪惡。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

韓國超火紅「香蕉牛奶棒棒冰」，現在台灣也吃得到了！就有超商獨家開賣香蕉牛奶棒棒冰，一送進嘴裡就是超濃香蕉牛奶風味，而且外觀還是香蕉造型超可愛。全家則是推出2款最新甜點，抹茶控一定要吃「抹茶銅鑼燒」，就連外皮也是抹茶口味，咬下會爆出超濃抹茶內餡，即日起正式開吃。

7-11即日起限量開賣「Binggrae香蕉造型棒棒冰」，相信大家看到Binggrae一定都不陌生，Binggrae是韓國知名香蕉牛奶品牌，只要去韓國玩一定要喝上幾罐，而這次Binggrae直接把香蕉牛奶變身冰棒，外觀還特別以香蕉造型打造，更邪惡的是，一口送進嘴裡是超濃郁的香蕉風味，好吃又好拍。

▲現在7-11也吃得到日本超熱賣「白桃冰棒」，吃冰棒就像在吃真的白桃，口感超療癒。

另外，7-11還獨家開賣「日本7PREMIUM白桃冰棒」，白桃冰棒使用3種不同濃度的白桃果汁打造雙層口感，果汁含量達62% 一送進嘴裡馬上就能享受到濃厚的果實感，有如冷凍白桃在口中慢慢融化。

▲全家最新2款甜點。（圖／記者蕭筠攝，下同）

愛吃甜的人也絕對不能錯過全家新推出的2款甜點，抹茶控一定要吃「星野完全抹茶銅鑼燒」，選用伊藤園抹茶粉製成抹茶外皮，夾進屏東農產紅豆製成的內餡，以及抹茶加寒天調和的奶油餡，每一口都能吃到清爽又帶有濃郁茶香的罪惡口感。

▲星野完全抹茶銅鑼燒，咬下會爆出超濃抹茶內餡。

另一款「黑醋栗優格泡芙」則是選用軟Q泡芙皮，大口咬下吃得到滿滿黑醋栗卡士達及優格鮮奶油，酸甜的莓果滋味讓人忍不住一口接一口，即日起正式開吃。

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