超商最新2款濃郁系甜點！巧克力蛋糕捲切開爆餡　還有邪惡玫瑰塔

▲7-11最新2款濃郁系巧克力甜點。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

巧克力控看過來！冷冷的天必須吃個甜點療癒心靈，就有超商一口氣推出最新2款超濃巧克力甜點，其中一定要吃「生巧克力蛋糕捲」，小叉子一切下立刻爆出滿滿的巧克力餡，送進嘴裡更是邪惡，綿密的蛋糕搭配香濃的內餡直接化開，另外還有玫瑰造型的莓果塔，明天的下午茶就決定衝超商買一波了。

7-11冷藏甜點今年冬季推出2款濃郁療癒新品，首推「生巧克力蛋糕捲」，嚴選比利時生巧克力餡，添加比利時55%巧克力與紐西蘭鮮奶油，用小叉子切下去就會立刻炸出滿滿的巧克力餡，口味苦甜適中，下午茶吃一塊幸福到不行。

▲生巧克力蛋糕捲的內餡超飽滿。



▲巧克力莓果玫瑰塔酸酸甜甜的滋味超誘人。



另一款「巧克力莓果玫瑰塔」，使用法國法芙娜頂級巧克力製成，搭配歐洲特選有機覆盆莓，可以一次吃到酸、甜、苦、香4種風味，切開後一樣會有飽滿內餡，口感十分濃厚香醇。

▲全家最新2款甜點。（圖／記者蕭筠攝，下同）

愛吃甜的人也絕對不能錯過全家新推出的2款甜點，抹茶控一定要吃「星野完全抹茶銅鑼燒」，選用伊藤園抹茶粉製成抹茶外皮，夾進屏東農產紅豆製成的內餡，以及抹茶加寒天調和的奶油餡，每一口都能吃到清爽又帶有濃郁茶香的罪惡口感。

▲星野完全抹茶銅鑼燒，咬下會爆出超濃抹茶內餡。

另一款「黑醋栗優格泡芙」則是選用軟Q泡芙皮，大口咬下吃得到滿滿黑醋栗卡士達及優格鮮奶油，酸甜的莓果滋味讓人忍不住一口接一口，即日起正式開吃。