　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商最新2款濃郁系甜點！巧克力蛋糕捲切開爆餡　還有邪惡玫瑰塔

▲▼7-11最新巧克力甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11最新2款濃郁系巧克力甜點。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

巧克力控看過來！冷冷的天必須吃個甜點療癒心靈，就有超商一口氣推出最新2款超濃巧克力甜點，其中一定要吃「生巧克力蛋糕捲」，小叉子一切下立刻爆出滿滿的巧克力餡，送進嘴裡更是邪惡，綿密的蛋糕搭配香濃的內餡直接化開，另外還有玫瑰造型的莓果塔，明天的下午茶就決定衝超商買一波了。

7-11冷藏甜點今年冬季推出2款濃郁療癒新品，首推「生巧克力蛋糕捲」，嚴選比利時生巧克力餡，添加比利時55%巧克力與紐西蘭鮮奶油，用小叉子切下去就會立刻炸出滿滿的巧克力餡，口味苦甜適中，下午茶吃一塊幸福到不行。

▲▼7-11最新巧克力甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲生巧克力蛋糕捲的內餡超飽滿。

▲▼7-11最新巧克力甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲巧克力莓果玫瑰塔酸酸甜甜的滋味超誘人。

另一款「巧克力莓果玫瑰塔」，使用法國法芙娜頂級巧克力製成，搭配歐洲特選有機覆盆莓，可以一次吃到酸、甜、苦、香4種風味，切開後一樣會有飽滿內餡，口感十分濃厚香醇。

▲全家最新2款甜點。（圖／記者蕭筠攝，下同）

愛吃甜的人也絕對不能錯過全家新推出的2款甜點，抹茶控一定要吃「星野完全抹茶銅鑼燒」，選用伊藤園抹茶粉製成抹茶外皮，夾進屏東農產紅豆製成的內餡，以及抹茶加寒天調和的奶油餡，每一口都能吃到清爽又帶有濃郁茶香的罪惡口感。

▲星野完全抹茶銅鑼燒，咬下會爆出超濃抹茶內餡。

另一款「黑醋栗優格泡芙」則是選用軟Q泡芙皮，大口咬下吃得到滿滿黑醋栗卡士達及優格鮮奶油，酸甜的莓果滋味讓人忍不住一口接一口，即日起正式開吃。

►秋裝竟低至3.5折！有藉口敗家了

ET快訊
高雄城中城大火46死！再懲13人「全拔官調職」
「死無葬身之地！」他議會開壇作法抓交替
男星帶家人去玩　迪士尼傳確診「緊急封園」！網：出不來了
過30歲身體壞光光「體重直升」　他揭3方法超有效
《全明星》第三季名單曝光！　戲劇男神加入
女星「約泡人夫」神隱6天發文了！　甜蜜互動網狂讚

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商最新2款濃郁系甜點！巧克力蛋糕捲切開爆餡　還有邪惡玫瑰塔

【廣編】蔡司175週年品牌行動車　攜手冠軍拳擊手黃筱雯戴出「光勢力」

超商最新咖啡飲品來了！加了整包阿華田超邪惡　限時49元爽喝一波

街口購物節化身最強遊樂園！解任務、領85折券可與電商優惠併用、滿額贈最高1111街口幣

漢堡王買1送1、必勝客買麵送比薩！「6大速食店」最新優惠一次看

吳淡如戲劇演出秀出好比例　「神褲」引民眾瘋搶

「第二波紙本五倍券」預訂剩今天！4大超商訂券流程、優惠懶人包

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

女嬰公祭辦慶生會小鳥也來陪玩 嬤哽咽：陪過完生日再讓她離開

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

超商最新2款濃郁系甜點！巧克力蛋糕捲切開爆餡　還有邪惡玫瑰塔

【廣編】蔡司175週年品牌行動車　攜手冠軍拳擊手黃筱雯戴出「光勢力」

超商最新咖啡飲品來了！加了整包阿華田超邪惡　限時49元爽喝一波

街口購物節化身最強遊樂園！解任務、領85折券可與電商優惠併用、滿額贈最高1111街口幣

漢堡王買1送1、必勝客買麵送比薩！「6大速食店」最新優惠一次看

吳淡如戲劇演出秀出好比例　「神褲」引民眾瘋搶

「第二波紙本五倍券」預訂剩今天！4大超商訂券流程、優惠懶人包

悍匪遭警擊斃解剖出爐！子彈貫穿「心肝肺頭」　身中16槍家屬無言

日月潭電撈魚虎3.4萬尾創新高　漁民憂更多漏網魚爆繁殖潮

泰國「選美冠軍」擊敗「國民女神」！挑大樑擔主角登時代廣場

藍寅倫肘傷困擾好幾年　本週歸隊？先到二軍守備測試

高雄城中城大火再究責！消防、工務局再懲13人　全拔官調職

安格斯12星座一周運勢11／01-11／07　巨蟹有跳糟機會、獅子魅力滿點

《夫妻的世界》真實畫面曝！年收4百萬名師　開賓士睡小18歲女學生

冷天必喝「暖湯TOP8」熱量曝！營養師激推這款：CP值超高　4招爽喝

竹聯幫東堂7煞闖修車廠！持衝鋒槍洗劫　警攻堅抓人主謀收押

楊丞琳甜曬與李榮浩北京愛巢！　高樓豪宅窗外「絕美風景」曝光

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

消費熱門新聞

超商「咖啡買1送1」剩2天！

6大速食店最新優惠懶人包

超商最新咖啡飲品加了整包阿華田

全聯限時3週衛生紙、泡麵買1送1

只有3天！超商冰燕麥拿鐵買1送1

超商麵包人氣王限時加10元多一件

吳淡如秀出好比例　「神褲」引民眾瘋搶

超商最新「巧克力蛋糕捲」切開爆餡

7大速食店五倍券振興加碼優惠一次看

家樂福限量十倍券　放大振興優惠

剛補貨就賣光！美式賣場暖暖包又沒了

解任務抽哀鳳滿額再送1111街口幣

速食店美式炸雞桶限時3天85折吃

超夯衣物芳香豆「路人回頭率＋居家幸福感」大增

更多熱門

相關新聞

超商最新咖啡飲品加了整包阿華田

超商最新咖啡飲品加了整包阿華田

阿華田控一定要喝！就有超商開賣最新「阿華田脆酷摩卡咖啡」，香濃的拿鐵裡加了阿華田脆酷力，可以喝到麥芽香搭配可可的濃郁口感，且分為冰、熱，冷冷的天喝上一杯熱的根本超級幸福，即日起至11/16以前還可享優惠價49元，趕快把握機會嚐鮮喝一波。

超商獨家「便利甜甜圈」有3款新口味

超商獨家「便利甜甜圈」有3款新口味

超商開賣爆濃「韓國香蕉牛奶棒棒冰」

超商開賣爆濃「韓國香蕉牛奶棒棒冰」

超商開賣「白桃冰棒」像吃整顆水蜜桃

超商開賣「白桃冰棒」像吃整顆水蜜桃

超商開賣「阜杭豆漿飯糰新口味」

超商開賣「阜杭豆漿飯糰新口味」

關鍵字：

超商新品超商甜點超商美食

讀者迴響

熱門新聞

身分證「對中3數字」11元喝手搖杯

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

米砂AV版《魷魚》上線2萬人搶看「網站被塞癱瘓」

二手車社賣特斯拉！眼尖網友：是Toyz的

鄧佳華失業倒數「新藝名曝光」！

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

​低溫15°C時間曝！這周天氣2段式變化

AV版《魷魚遊戲》「網站爆了又爆」米砂道歉！

《D社》再爆金宣虎對話紀錄！

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

時速96km挨罰！他轟搶錢搶瘋了　網見1關鍵猛謝警

身分證3個2免費吃牛排！證件優惠包

26歲妻「一個月啪1次」他崩潰：女生這麼沒性慾？

上海台妹拒棄國籍：台灣省就是中國籍

24歲男開聯結車「國道上睡著」！1女身體斷2截慘死

更多

最夯影音

更多
駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師
陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面