超商限定開賣！最新2款日本冰品　「用吸的冰淇淋」爆超濃葡萄香

▲7-11限定限量開賣2款LOTTE新冰 。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

天冷吃完火鍋，還要再吃冰收尾才完美！7-11開賣最新2款限量LOTTE冰品，其中一定要吃「用吸的冰淇淋」，包裝使用旋蓋立袋設計，就像喝飲料一樣，用吸的就能吃到冰淇淋，而且還是葡萄口味，每一口都療癒。甜甜圈控則是不能放過GODIVA首次與Mister Donut合作的4款聯名新品，每款都有超濃可可香，即日起邪惡登場。

7-11攜手日本樂天LOTTE推出2款獨家限定新品，首先為「新冰酷立吸冰淇淋－濃厚葡萄口味」，香濃冰淇淋搭配酸甜葡萄汁，並融合獨家微粒冰晶，創造濃郁滑順中帶有爽脆的創新口感，包裝的部份則以特殊的旋蓋立袋設計，讓人一手就能開心享用冰淇淋。

▲這款冰淇淋要用吸的，一口送進嘴裡是超濃葡萄香。



▲濃郁的巧克力醬加入冰淇淋中超邪惡。



另一款「爽冰淇淋－生巧克力香草口味」，以耗工的螺旋製程將巧克力醬注入冰淇淋中，吃得到巧克力醬融合冰淇淋的超濃風味，再搭配猶如薄雪般鬆軟、細膩的脆冰口感，每一口都有是剉冰也是冰淇淋的混搭新食感。

▲可可夾心碎粒波堤圈、莓果夾心黑巧波堤圈夾著超滿內餡。（圖／記者蕭筠攝，下同）

愛吃甜的人也絕對不能錯過GODIVA首次與Mister Donut聯名打造的甜甜圈，首推「可可夾心碎粒波堤圈」以及「莓果夾心黑巧波堤圈」，選用濃郁巧克力波堤可可圈作為基底，分別搭配可可卡士達、覆盆莓果餡，外層雙雙裹上嚴選黑巧克力沾醬，最後撒上可可碎粒豆、蔓越莓果乾，一口咬下會流出超濃內餡。

▲剩下2款聯名甜甜圈分別吃得到超濃黑巧克力滋味、焦糖香。

另外2款為「鹽焦糖可可波堤」，巧克力波堤塞進了鹽焦糖內餡，外層則分區搭配黑巧克力沾醬、牛奶巧克力片及鹽焦糖巧克力，口感十分豐富，而「迷你岩石形可可波堤」同樣是以巧克力波堤為基底，正面裹上黑巧克力沾醬佐以迷你岩形石巧克力，以及簡易黑巧克力線條，且4款聯名甜甜圈都還會附上GODIVA特製Logo巧克力片，即日起期間限定開吃。