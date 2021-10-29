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太邪惡！超商聯名Mister Donut推「便利甜甜圈」　3款限定口味超欠吃

▲▼7-ELEVEN x Mister Donut獨家推出「便利甜甜圈」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11聯名Mister Donut獨家推出「便利甜甜圈」，一次帶來3款全新口味。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

甜甜圈控看過來！食慾大開的冬天到來，7-11這次找來Mister Donut打造3款限定「便利甜甜圈」，首度以包裝規格販售甜甜圈，其中有超邪惡巧克力、乳酪口味，咬下就會爆出超濃郁香氣，口感就像蛋糕般鬆軟療癒，11/2起正式開賣。全家則是推出2款最新甜點，抹茶控一定要吃「抹茶銅鑼燒」，就連外皮也是抹茶口味，咬下會爆出超濃抹茶內餡。

7-11攜手Mister Donut打造「便利甜甜圈」，也就是「包裝甜甜圈」，為日本Mister Donut獨家開發，更是搶先全亞洲區獨家販售，由於袋裝常溫高點製程上相對困難，此款新品歷經長達2年的測試與配方調整才完成，雖是甜甜圈卻有著類似蛋糕的口感。

▲▼7-ELEVEN x Mister Donut獨家推出「便利甜甜圈」。（圖／記者周姈姈攝）

▲巧克布朗尼甜甜圈，口感鬆軟又綿密。

▲▼7-ELEVEN x Mister Donut獨家推出「便利甜甜圈」。（圖／記者周姈姈攝）

▲北海道乳酪甜甜圈使用3種乳酪，口味十分濃郁。

▲▼7-ELEVEN x Mister Donut獨家推出「便利甜甜圈」。（圖／記者周姈姈攝）

▲咬下水果瑪芬可以吃到果乾和炙烤杏仁片。

便利甜甜圈這次共有3款限定口味，11/2起開賣，均一價39元，巧克力控一定要吃「巧克布郎尼甜甜圈」，使用牛奶巧克力醬搭配日本進口巧克力餅乾，口感鬆鬆軟軟超綿密，另一款「北海道乳酪甜甜圈」使用3種乳酪搭配，口感宛如蛋糕般療癒，最後則是「水果瑪芬」，內餡搭配蘭姆酒酒漬天然果乾和炙烤杏仁片。

▲全家最新2款甜點。（圖／記者蕭筠攝，下同）

愛吃甜的人也絕對不能錯過全家新推出的2款甜點，抹茶控一定要吃「星野完全抹茶銅鑼燒」，選用伊藤園抹茶粉製成抹茶外皮，夾進屏東農產紅豆製成的內餡，以及抹茶加寒天調和的奶油餡，每一口都能吃到清爽又帶有濃郁茶香的罪惡口感。

▲星野完全抹茶銅鑼燒，咬下會爆出超濃抹茶內餡。

另一款「黑醋栗優格泡芙」則是選用軟Q泡芙皮，大口咬下吃得到滿滿黑醋栗卡士達及優格鮮奶油，酸甜的莓果滋味讓人忍不住一口接一口，即日起正式開吃。

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