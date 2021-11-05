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貝佐斯官司輸了　馬斯克不給面子！秒傳1張「迷因圖」酸爆他

▲▼馬斯克（Elon Musk）、貝佐斯（Jeff Bezos）。（圖／路透）

▲貝佐斯的藍源公司控訴遭駁回，馬斯克的SpaceX公司順利恢復與NASA合作，而馬斯克還回頭發推文狂酸。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的太空之爭又有新頁。貝佐斯的藍色起源（Blue Origin）航太公司先前控告NASA授予馬斯克的SpaceX公司月球登陸艇合約，美國聯邦法院4日才剛宣布駁回訴訟，馬斯克隨即就發出一張迷因圖狂酸貝佐斯敗訴。

綜合美國CNBC、英國《每日郵報》報導，貝佐斯旗下的藍源公司8月控告美國政府，稱美國航太總署（NASA）原本打算授予多項月球登陸艇的合約，最後卻只選擇了SpaceX作為唯一合作企業，授予其29.1億美元的載人著陸系統（Human Landing System）合約。此前，藍源公司7月就曾向美國政府問責署（GAO）抗議無果，當時馬斯克就在推文中以GAO加上肌肉手臂的表情符號以示支持。

美國聯邦權利申訴法院法官赫特林（Richard Hertling）4日批准政府動議，駁回藍源針對NASA合約的訴訟，在此案中支持了被告方的SpaceX，但目前暫未對外公布判決原因。美國CNBC首先報導了此訊，而馬斯克卻沒打算放過他，隨即在CNBC記者的推文下方貼出一張《超時空戰警》（Judge Dredd）的電影迷因圖，上頭寫著「你被審判了！」（You have been Judged!）狂酸貝佐斯在最後判決中敗訴。

▲▼貝佐斯的藍源公司在裁決中敗訴，馬斯克的SpaceX公司順利恢復與NASA合作，而馬斯克還回頭發推文狂酸。（圖／翻攝自馬斯克推特帳號）

▲馬斯克回頭發推文用迷因圖狂酸貝佐斯。（圖／翻攝自推特）

貝佐斯本人則發推文表示，這項裁決「不是我們想要的決定」，但將尊重法院判決並祝福NASA和SpaceX合約項目圓滿成功。報導表示，這意味著藍源公司將不會再行上訴。另外，NASA聲明表示，隨著裁決出爐，將盡速恢復與SpaceX的合作，但NASA未來仍將繼續與多家美國企業合作以支持競爭機會，並為載人登月行動做好商業上的準備。

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