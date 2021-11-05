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馬斯克用中文PO《七步詩》　專家解讀背後暗指這些事

▲▼特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲特斯拉執行長馬斯克現為全球首富。（圖／路透）

記者崔子柔／綜合報導

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）2日在推特上發文，內容以中文發表曹植《七步詩》，沒有任何說明或翻譯，引起網友討論，並有多方專家猜測其背後暗喻。

先前《彭博社》認為，馬斯克是用兄弟相爭的故事，來比喻狗狗幣（Dogecoin）和柴犬幣（Shiba Inu）的爭端，另也有外媒指出，馬斯克是在回應美國針對億萬富豪的所得稅提案，還有可能是暗喻聯合國世界糧食計畫署（WFP）點名要馬斯克捐款60億美元（約台幣1680億元）一事。

根據《中國新聞周刊》報導，中國的專家則認為和慈善捐款有關，北京大學新聞與傳播學院教授師曾志指出，馬斯克可能是看見公益慈善組織發展過程中的問題，並產生質疑，「對他來說，慈善組織的透明度十分重要」。

馬斯克在慈善方面的貢獻略低於比爾蓋茲和巴菲特，現在他的資產超越2人成為世界首富，引起外界對他產生「摳門」質疑。

清華大學公共管理學院副院長鄧國勝則指出，捐款應該堅持自願原則，不該道德綁架，「企業家做慈善可以有不同的選擇」，有人出錢有人出力，「馬斯克這樣的企業家可以採取戰略慈善的方式，創造共想價值達到永續」，「從長期看，還為企業自身帶來價值」。

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